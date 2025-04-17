Сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Что известно о RapidDestroyer

В статье отмечается, что Минобороны Великобритании успешно провело испытания RapidDestroyer – нового типа электронного оружия для борьбы с беспилотниками. Его можно будет использовать в современных войнах, в частности в Украине.

RapidDestroyer создан консорциумом во главе с французским оборонным конгломератом Thales. Система использует мощную радиочастоту, которая выводит из строя или "поджаривает" электронику беспилотников на расстоянии.

Во время недавних испытаний установка успешно нейтрализовала два "роя" по восемь дронов.

В рамках проекта было отслежено, обнаружено и уничтожено более 100 дронов,

– отмечают в Минобороны Британии.

Впрочем, технология пока находится на ранней стадии. RapidDestroyer перевозится на кузове грузовика и требует большого количества энергии.

Какой принцип работы RapidDestroyer

Новое электромагнитное оружие стреляет широким пучком энергии, который является относительно недорогим в использовании и способен одновременно уничтожать несколько дронов.

По оценкам экспертов, эта технология особенно эффективна в борьбе с массированными атаками дронов, хотя ее неизбирательный характер делает ее менее пригодной для защиты инфраструктуры, например, аэропорта.

Мощные микроволновые системы потенциально являются очень эффективным средством защиты от большого количества дронов и, возможно, крылатых ракет, в условиях, когда их широкий конус действия не создает больше проблем, чем решает,

– отмечает Джастин Бронк из Королевского института объединенной службы в Лондоне.

При определенных обстоятельствах, такие системы могут дать существенное преимущество, например, на военных базах в пустыне, на кинетической линии фронта или на кораблях в открытом море. Однако они не являются универсальным решением.

Один из высокопоставленных британских военных отметил, что дроны стали значительной силой на поле боя, однако им приходится преодолевать "стену электронных препятствий".

"Это игра "меры против мер противодействия", – заявил он.

Он добавил, что существуют способы защиты беспилотников от микроволнового оружия, например, защита их схем материалами, блокирующими внешние электрические поля.

В конце концов технология нацелена и на противоракетную оборону.

ВМС США объявили, что в 2026 году проведут испытания мощного микроволнового оружия, известного как Project Meteor, способного сбивать противокорабельные баллистические ракеты, которые быстро движутся,

– резюмируют в издании.

Какие есть аналоги RapidDestroyer

В издании напомнили, что RapidDestroyer имеет аналоги:

американский Tactical High-power Operational Responder (THOR), разработанный ВВС США и рядом частных компаний, размером с морской контейнер;

Leonidas, разработан технологической компанией Epirus для ВМС США и предназначен для использования на кораблях.

Напомним, что недавно в Украине впервые продемонстрировали лазерное оружие "Тризуб". Оно способно сбивать дроны и авиационную технику на расстоянии до 5 километров.