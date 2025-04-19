Заборону на польоти ввели ще 10 березня, тобто через тиждень після зустрічі українського глави держави з королем Британії Чарльзом III. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Чому над Сандрінгемським палацом встановили безпольотну зону

За даними видання, міністерка транспорту Великої Британії Гайді Александер підписала розпорядження, яке забороняє пускати дрони поблизу резиденції британського короля "з міркувань громадської безпеки", а також для гарантування безпеки "королівської сім'ї та інших високопоставлених осіб, які перебувають в Сандрінгемському палаці або відвідують його".

Таке рішення прийняли після повідомлень у ЗМІ про те, що під час прибуття Зеленського до Сандрінгема неподалік зафіксували щонайменше два дрони, які спостерігали за водієм і фотографом. Їхнє походження так і не вдалося встановити.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський зустрівся з королем Великої Британії Чарльзом у маєтку Сандрінгем у Норфолку 2 березня. Їхня зустріч тривала менше, ніж годину.