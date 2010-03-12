Согласится ли Россия на 30-дневное перемирие и почему переговоры в Джидде – успех Украины

11 марта в саудовской Джидде состоялись переговоры между представителями Украины и США. Переговоры продолжались около 8 часов, почти целый день – стороны пришли к согласию и выработали общее видение, итогом чего стало согласованное заявление, которое, скажем откровенно, превзошло все ожидания и было очень позитивным для Украины.

24 Канал рассказывает, какие решения были приняты во время переговоров и объясняет, почему это большой успех для Киева.

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Какие итоги переговоров в Саудовской Аравии

Украинскую делегацию в Джидде представляли руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Рустем Умеров и заместитель руководителя ОП и боевой командир Павел Палиса.

Американскую дипломатию представил госсекретарь Марко Рубио и советник президента Трампа по нацбезопасности полковник Майк Уолтц.



Встреча официальных делегаций США и Украины в Саудовской Аравии / Фото Офиса Президента

Неожиданностью стало отсутствие эмиссара и друга Трампа миллиардера Стива Уиткоффа. Американская сторона не объяснила его отсутствие и на совместных фото в итоге весь мир увидел крепких украинцев в численном большинстве.



Возможно, отсутствие Уиткоффа имело и другие, не только визуальные последствия, но о них поговорим отдельно и далее.

О чем договорились Украина и США:

Украина дает согласие на 30-дневное всеобщее перемирие, которое заработает только при условии, что на одновременное прекращение огня согласится Россия;

США разблокируют военные поставки оружия, которые заблокировал Трамп;

США возобновляют предоставление Украине разведывательной информации.

Также Украина и США обсудили важность обмена пленными, освобождение захваченных россиянами украинских гражданских, возвращение депортированных детей. Стороны договорились о формировании специальных переговорных групп, которые немедленно начнут переговоры для достижения долгосрочного мира.



Кроме того, президенты Украины и США должны как можно быстрее подписать всеобъемлющее соглашение о полезных ископаемых.



Делегации США и Украины после переговоров / Фото Офиса Президента

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Как у Зеленского переиграли Трампа

Самое главное в этом – нет никаких дополнительных условий, которыми пугали накануне в СМИ, а именно – оставить Донбасс, Херсон или Запорожье, убрать Зеленского и объявить немедленные выборы. Все это бы фактически вело к капитуляции украинского сопротивления, вместо этого имеем очень хорошие "нормальные" условия.

Фактически это возвращение на стартовые позиции перед визитом Зеленского в Белый дом и скандалом, который инспирировали против украинского лидера вице-президент Вэнс и президент Трамп.

Напомним, что они выставили Зеленского "вармонгером", который не желает договариваться о мире и хочет и дальше только воевать. Как следствие, была отменена военная помощь Украине, которую не успела прислать предыдущая администрация (по разным оценкам, на сумму до 10 миллиардов долларов), а также остановлен обмен разведывательной информацией.

К счастью, сейчас это все уже в прошлом.

Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский подтвердил возобновление поставок военной помощи США для Украины через POLLOG HUB в Ясенке.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард официально заявила, что пауза в обмене разведывательными данными с Украиной прекратилась.

И даже частная американская аэрокосмическая компания Maxar Technologies возобновила аккаунты украинских пользователей с доступом к коммерческим спутниковым изображениям США.

Самое же главное то, что США больше не считают Украину тем игроком, который не хочет мира и продолжает воевать, чтобы воевать. По образному выражению госсекретаря Рубио: "Мяч сейчас на стороне России" (хотя мы вроде бы вообще-то играли в карты, но это такое, пусть будет футбол). Де-факто теперь судьба перемирия зависит от ответа России, и в случае отказа (наиболее очевидного варианта) именно Москва будет "вармонгером".

И в этом заключается большой дипломатический успех Украины, потому что нам удалось посадить как Белый дом, так и Кремль на шпагат, нивелировав все хищные попытки Джей Ди Венса и его шефа представить Зеленского "кровавым диктатором", потому что теперь у Трампа просто не будет такой "карты".

Безусловно большую роль в этом сыграли Рубио и Уолтц. Первый больше не нуждался выходить на публику с крестом религиозного фанатика на лбу. За вторым уже не было "родительского надзора" в лице Уиткоффа.



Марко Рубио и Майк Уолтц / скриншот из видео

Соответственно, без Уиткоффа не было на переговорах и "тени Москвы", потому что он зарекомендовал себя как пророссийский персонаж и очевидно им и является. Все это совокупно позволило американским дипломатам просто быть самими собой, то есть – адекватными.

Да, в идеальном мире переговоров в Джидде вообще не должно было быть, потому что США и Украина – вообще-то союзники и имеют общую цель, но мы живем сейчас в таком диком таймлайне, где главный союзник нас предает и пытается играть на стороне крупнейшего врага – России.

Что ж, на этот раз мы его переиграли. И теперь Дональду Трампу не остается ничего, как говорить о "замечательных украинцах" и возможности заключить "блестящую сделку" о мире, где, напомним Трампу его собственные слова, "перемирие – уже 75%".

Почему молчит Россия и что ответит Путин

А Москва отмалчивается, точнее молчат первые лица, а вот "блогосфера" и "ястребы" в Госдуме уже вопят о "Минске-3" и предательстве... Трампа.

Представитель Путина Песков уже призвал "не забегать вперед" с вопросом о 30-дневном перемирии, о котором Украина и США договорились накануне в Джидде.

Спикер МИД Мария Захарова на фоне переговоров США и Украины в Саудовской Аравии призвала "следить за новостями" не из-за границы, а из Москвы, где, мол, формируется российская позиция.

Идея США и Украины о 30-дневном перемирии разозлила российских "военкоров" и ультранационалистов.

Российская пропаганда так долго рассказывала, что побеждает и уже скоро окончательно победит, а тут вдруг на Москву летят сотни беспилотников, фронт на Донбассе остановился, а безумные потери – нет. Россияне потеряли почти всю технику и пересели на ослов и верблюдов, но до сих пор не потеряли веру в "достижение целей СВО". И вдруг их ставят перед необходимостью остановить это все. Более того, никакой "демилитаризации и денацификации", а только "просто перестать стрелять".

Как отметили эксперты ISW, немало российских "военкоров" в своих сообщениях призвали отклонить предложение о прекращении огня. Они традиционно пытаются обвинять Украину и аргументируют свою позицию тем, что США и Украина якобы "откажутся" от мира "при первой же возможности", тогда как война против Украины является экзистенциальной для России.

Один из "военкоров" даже написал, что согласие России с предложенной идеей перемирия было бы "чистой изменой и саботажем".

Теперь на пятницу, 14 марта, у Путина запланирован "непростой разговор" с Трампом (ему будет предшествовать визит Уиткоффа в Москву в четверг). Ожидается, что Трамп "будет спрашивать о прекращении огня".

Что ответит Путин? Скорее всего – откажет, но сначала будет тянуть время.

Трамп Надеюсь, что и Россия согласится на прекращение огня

Но в любом случае он в глазах всего мира снова станет кровожадным тираном, но прежде всего – в глазах Трампа. Тот будет вынужден как-то отвечать и наконец показывать себя как сильного политика и переговорщика, ведь получит наглядное свидетельство, что Путин "его не уважает". То есть ситуация вернется к тому, с чего должен был бы начинать Трамп, если бы действительно хотел завершить войну.

Украина же получает как минимум перерыв перед очередным "бзиком" Трампа (а он точно случится). Самое главное, что все это время к нам снова будет идти американское оружие (благодаря Джо Байдену) и данные разведки.

Что западные СМИ пишут о результатах переговоров

Американский CNN отмечает, что 30-дневное прекращение огня – это, без сомнения, хорошая новость, но только на первый взгляд, поскольку перемирие – самая сложная и наиболее проблематичная идея в войне России против Украины, начиная с 2014 года. И именно от того, как оно продлится, будет зависеть поддержка, суверенитет и выживание Украины.

Кремль будет находиться под давлением, чтобы показать, что он не является препятствием на пути к цели Трампа – достижения мира любой ценой.

Таким образом, чтобы сохранить иллюзию, что российский диктатор Путин является партнером Трампа в этом вопросе, он, вероятно, согласится на определенную форму перемирия, считают в CNN. Это может быть не немедленное прекращение огня: Россия может отложить его начало, как уже делала это раньше, чтобы сначала достичь своих военных целей, особенно в Курской области.

При этом любое прекращение огня, скорее всего, превратится в ожесточенную борьбу за то, кто будет виноват в его крахе.



Скриншот CNN

Корреспондент BBC Пол Адамс, анализируя итоги переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, пишет, что заявление США и Украины во вторник после переговоров не означает, что отношение Трампа к Зеленскому внезапно изменилось, однако "облако желчи", которое возникло после перепалки в Белом доме 28 февраля, может начать таять, когда реальный процесс установления мира запустится.

Автор также отмечает, что переговоры в Саудовской Аравии кажутся "своевременной перезагрузкой после турбулентности последних дней", но вовсе не означают, что дальнейшие шаги США и Украины полностью согласованы.

В то же время Владимир Зеленский сделает все, чтобы мяч оставался на стороне России, но он также осознает, что "есть все шансы, что мяч может вернуться к нему", – уверен Пол Адамс.



Скриншот BBC

Тем временем The Telegraph пишет, что Трамп в ближайшие дни позвонит Путину и скажет, что "для танго нужны двое", и предложит ему согласиться на 30-дневное прекращение огня.

По словам украинского чиновника, имя которого The Telegraph не называет, предложенное прекращение огня было "частично" призвано разоблачить блеф Путина относительно его готовности к продвижению мирных переговоров.

"Посмотрим, что произойдет, но я даю менее 50% вероятности того, что Россия согласится", – сказал он изданию.

В то же время источники издания в западной разведке предупредили, что Путин не желает отказываться от своих максималистских целей в войне России против Украины.