Для него это что-то чрезвычайное, – эксперт о влиянии на Трампа резонансной речи короля Чарльза

Король Великобритании Чарльз III совершил визит в США. Он выступил в Конгрессе, где заявил, что для защиты Украины нужна "непоколебимая решимость". Дональд Трамп очень уважает британского короля.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий озвучил 24 Каналу мнение, что есть вопрос, кого Трамп уважает больше: Чарльза III или все-таки Владимира Путина. Ведь он чаще общается с российским диктатором.

Как заявление Чарльза III повлияет на Трампа?

Андрей Городницкий отметил, что мировые политики неоднократно призывали США больше помогать Украине, быть партнерами Европы и так далее. Возможно, не настолько публично, не в Конгрессе, но такие заявления звучали постоянно. Однако Трамп гораздо больше уважает Чарльза III. Это подтверждают различные заявления американского лидера.

Трамп очень стереотипно мыслит об огромном количестве мировых событий. В частности, о Букингемском дворце. Было видно, что он относится к королю совсем по-другому. Для него это нечто чрезвычайное. В этом случае, возможно, это будет немного более убедительным, чем другие слова других персоналий,

– сказал политический эксперт.

С другой стороны, Трамп значительно чаще общается с Путиным. Поэтому возникает вопрос, важнее ли для него коммуникация с королем Великобритании чем с Кремлем.

Обратите внимание! Издание Politico считает, что король Чарльз бросил "завуалированный вызов" Трампу. В речи он вспомнил Украину и применение 5 статьи НАТО после теракта 11 сентября 2001 года. Отмечается, что обычно британские монархи передают свои политические послания в зашифрованной форме. По мнению журналистов, такой ответ является "тщательно направленным отпором" Дональду Трампу и его союзникам в Конгрессе. А упоминание об Украине является прямым обращением с призывом к американскому президенту и республиканцам сохранить поддержку Украины со стороны США.

Что сказал Чарльз III в Конгрессе США?

В понедельник, 27 апреля, король Чарльз III и королева Камилла прибыли в США. Стоит отметить, что это первый визит монарха с 2007 года.

Во время визита в США король Великобритании Чарльз III выступил в Конгрессе США. Он подчеркнул важность решительной поддержки Украины для достижения справедливого и прочного мира.

Относительно войны в Украине он также вспомнил события 11 сентября 2001 года, когда НАТО впервые и единственный раз применило статью 5 о коллективной обороне. По мнению короля, сейчас мир нуждается в таком же единстве.

Кроме того, Чарльз III отметил укрепление обороноспособности. Он отметил, настолько уникальным является партнерство между Великобританией и США.

Интересно, что Трамп заявил, что его мать была влюблена в Чарльза III. Кроме того, он сам мечтал жить в Букингемском дворце. Он добавил, что планирует обсудить это с королем.