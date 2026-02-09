ЕС готовит для Украины уникальный формат вступления: есть несколько вариантов

Европейский Союз прорабатывает несколько сценариев, которые предусматривают включение членства Украины в ЕС в будущее мирное соглашение. Среди них – поэтапное присоединение и предоставление Киеву отдельных прав члена Союза еще до завершения полной процедуры вступления.

Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Смотрите также Когда Украина вступит в ЕС: Зеленский расставил точки над і

Какие варианты может предложить ЕС для членства Украины в союзе?

Лица, осведомлены в этом вопросе, сообщают, что ЕС рассматривает возможность предоставления Украине защиты через перспективу вступления в ЕС и быстрый доступ к отдельным правам государств-членов. Параллельно блок имеет целью определить четкие дедлайны для дальнейших шагов в процедуре присоединения.

Среди других вариантов, о которых говорят в ЕС – сохранение действующего курса на вступление или формат постепенного вхождения Украины в ЕС через переходный период. Впрочем источники воздерживаются от подробностей, поскольку консультации еще продолжаются.

Членство ЕС как пункт в мирном плане: что известно?

Мирный план США, который формируется из 20 пунктов, предусматривает членство Украины в ЕС в 2027 году, одновременно Киев получит некоторые привилегии государств-членов.

Напомним, Владимир Зеленский отметил, что Украина стремится присоединиться к Европейскому Союзу уже в этом году, поскольку членство является ключевой гарантией безопасности после заключения мира с Россией.

Представитель Европейской комиссии, исполнительного органа блока подтвердил, что будущее вступление Киева в ЕС является частью обсуждения мирного соглашения.

По его словам, накануне вступления стран-кандидатов ЕС активно усиливает с ними сотрудничество. Для Украины блок уже реализует эти возможности через Соглашение о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли.

Что известно о пути Украины в ЕС?

В 2022 году после начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины, Киев получил статус кандидата и разрешение на начало переговоров о вступлении в конце 2023 года.

Переговоры начались уже в 2024 году, впрочем власть Венгрии, известная своими пророссийскими взглядами и поддержкой президента Путина, блокировала открытие так называемых переговорных разделов. В то же время Виктор Орбан обвинил ЕС в намерениях заставить всех европейцев воевать на территории Украины.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка отметил, что сейчас Украина находится на финальной стадии вступления в ЕС и может стать членом в 2028 году, если все необходимые реформы будут реализованы до конца 2027-го.