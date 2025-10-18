Накануне встречи с Владимиром Зеленского американский президент, казалось, был решительно настроен. В частности, Дональд Трамп говорил, что якобы готов принять решение о передаче Украине ракет Tomahawk.

Однако после телефонного разговора с Владимиром Путиным его настроение заметно изменилось. В эфире 24 Канала министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко предположил, что Путин мог предложить Трампу.

К теме Разворота в сторону России не было, – аналитик разобрал результаты встречи Трампа и Зеленского

Что Путин мог предложить Трампу?

Не следует забывать, что Владимир Путин до последнего будет пытаться сыграть на экономических желаниях Трампа. Телефонный разговор Путина с Трампом, который инициировал Кремль, это реализация КГБистского замысла диктатора. Его цель очевидна – в который раз чем-то заинтересовать президента США.

Они говорили более 2 часов, в частности о Tomahawk. Для того, чтобы по крайней мере на этом этапе Украина не получила ракеты, Путин забросил Трампа десятком различных предложений абсолютно нереалистичных,

– сказал Огрызко.

Можно предположить, что глава Кремля говорил о редкоземельных металлах. Эта тема для Трампа актуальна, ведь Китай резко реагирует практическими действиями на все угрозы со стороны США, что довольно результативно. Пекин ограничивает возможности продажи этой продукции для США.

В этот момент Путин обещает Трампу редкоземельные ресурсы России. Такими предложениями диктатор перебивает решимость президента США принять серьезное политическое решение,

– добавил экс-глава МИД.

Под влиянием разговоров о будущих колоссальных возможностях экономического сотрудничества с Россией американский президент, видимо, предложил Зеленскому во время встречи 17 октября не эскалировать и договариваться с Москвой.

Как прошла встреча Зеленского и Трампа?