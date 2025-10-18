Перед таким не устоял: экс-глава МИД сказал, чем Путин мог подкупить Трампа
- Путин мог повлиять на Трампа из-за обещания редкоземельных металлов, важных для США.
- Телефонный разговор с Путиным, вероятно, изменил решимость Трампа по поставкам Украине ракет Tomahawk.
Накануне встречи с Владимиром Зеленского американский президент, казалось, был решительно настроен. В частности, Дональд Трамп говорил, что якобы готов принять решение о передаче Украине ракет Tomahawk.
Однако после телефонного разговора с Владимиром Путиным его настроение заметно изменилось. В эфире 24 Канала министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко предположил, что Путин мог предложить Трампу.
Что Путин мог предложить Трампу?
Не следует забывать, что Владимир Путин до последнего будет пытаться сыграть на экономических желаниях Трампа. Телефонный разговор Путина с Трампом, который инициировал Кремль, это реализация КГБистского замысла диктатора. Его цель очевидна – в который раз чем-то заинтересовать президента США.
Они говорили более 2 часов, в частности о Tomahawk. Для того, чтобы по крайней мере на этом этапе Украина не получила ракеты, Путин забросил Трампа десятком различных предложений абсолютно нереалистичных,
– сказал Огрызко.
Можно предположить, что глава Кремля говорил о редкоземельных металлах. Эта тема для Трампа актуальна, ведь Китай резко реагирует практическими действиями на все угрозы со стороны США, что довольно результативно. Пекин ограничивает возможности продажи этой продукции для США.
В этот момент Путин обещает Трампу редкоземельные ресурсы России. Такими предложениями диктатор перебивает решимость президента США принять серьезное политическое решение,
– добавил экс-глава МИД.
Под влиянием разговоров о будущих колоссальных возможностях экономического сотрудничества с Россией американский президент, видимо, предложил Зеленскому во время встречи 17 октября не эскалировать и договариваться с Москвой.
Как прошла встреча Зеленского и Трампа?
Переговоры между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом продолжались дольше запланированного. По их итогам президент США заявил, что стремится завершить войну в Украине без передачи Киеву ракет Tomahawk.
По данным издания Axios, разговор Зеленского и Трампа был напряженным и эмоциональным. Трамп отказался передать ракеты Tomahawk и не предоставил никаких гарантий относительно другого вооружения для Киева.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что визит Владимира Зеленского в США состоялся не так, как ожидал украинский президент. По его словам, эта встреча президентов показала, что Киеву не обойтись без поддержки Европы.