Перед таким не встояв: ексглава МЗС сказав, чим Путін міг підкупити Трампа
- Путін міг вплинути на Трампа через обіцянки рідкісноземельних металів, важливих для США.
- Телефонна розмова з Путіним, ймовірно, змінила рішучість Трампа щодо постачання Україні ракет Tomahawk.
Напередодні зустрічі з Володимиром Зеленського американський президент, здавалося, був рішуче налаштований. Зокрема, Дональд Трамп говорив, що нібито готовий ухвалити рішення про передачу Україні ракет Tomahawk.
Однак після телефонної розмови з Володимиром Путіним його настрій помітно змінився. В етері 24 Каналу міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко припустив, що Путін міг запропонувати Трампу.
Що Путін міг запропонувати Трампу?
Не слід забувати, що Володимир Путін до останнього намагатиметься зіграти на економічних бажання Трампа. Телефонна розмова Путіна з Трампом, яку ініціював Кремль, це реалізація КДБіського задуму диктатора. Її мета очевидна – вкотре чимось зацікавити президента США.
Вони говорили понад 2 години, зокрема про Tomahawk. Для того, щоб принаймні на цьому етапі Україна не отримала ракети, Путін закинув Трампа десятком різноманітних пропозицій абсолютно нереалістичних,
– сказав Огризко.
Можна припустити, що глава Кремля говорив про рідкісноземельні метали. Ця тема для Трампа актуальна, адже Китай різко реагує практичними діями на всі погрози з боку США, що досить результативно. Пекін обмежує можливості продажу цієї продукції для США.
У цей момент Путін обіцяє Трампу рідкісноземельні ресурси Росії. Такими пропозиціями диктатор перебиває рішучість президента США ухвалити серйозне політичне рішення,
– додав ексочільник МЗС.
Під впливом розмов про майбутні колосальні можливості економічного співробітництва з Росією американський президент, мабуть, запропонував Зеленському під час зустрічі 17 жовтня не ескалювати та домовлятися з Москвою.
Як пройшла зустріч Зеленського та Трампа?
Переговори між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом тривали довше від запланованого. За їх підсумками президент США заявив, що прагне завершити війну в Україні без передачі Києву ракет Tomahawk.
За даними видання Axios, розмова Зеленського й Трампа була напруженою та емоційною. Трамп відмовився передати ракети Tomahawk і не надав жодних гарантій щодо іншого озброєння для Києва.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що візит Володимира Зеленського до США відбувся не так, як очікував український президент. За його словами, ця зустріч президентів показала, що Києву не обійтися без підтримки Європи.