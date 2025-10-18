Однак після телефонної розмови з Володимиром Путіним його настрій помітно змінився. В етері 24 Каналу міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко припустив, що Путін міг запропонувати Трампу.

Що Путін міг запропонувати Трампу?

Не слід забувати, що Володимир Путін до останнього намагатиметься зіграти на економічних бажання Трампа. Телефонна розмова Путіна з Трампом, яку ініціював Кремль, це реалізація КДБіського задуму диктатора. Її мета очевидна – вкотре чимось зацікавити президента США.

Вони говорили понад 2 години, зокрема про Tomahawk. Для того, щоб принаймні на цьому етапі Україна не отримала ракети, Путін закинув Трампа десятком різноманітних пропозицій абсолютно нереалістичних,

– сказав Огризко.

Можна припустити, що глава Кремля говорив про рідкісноземельні метали. Ця тема для Трампа актуальна, адже Китай різко реагує практичними діями на всі погрози з боку США, що досить результативно. Пекін обмежує можливості продажу цієї продукції для США.

У цей момент Путін обіцяє Трампу рідкісноземельні ресурси Росії. Такими пропозиціями диктатор перебиває рішучість президента США ухвалити серйозне політичне рішення,

– додав ексочільник МЗС.

Під впливом розмов про майбутні колосальні можливості економічного співробітництва з Росією американський президент, мабуть, запропонував Зеленському під час зустрічі 17 жовтня не ескалювати та домовлятися з Москвою.

