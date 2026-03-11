Украине грозит дефицит ракет к Patriot из-за эскалации на Ближнем Востоке, – Bloomberg

Украина может столкнуться с дефицитом средств противовоздушной обороны против российских атак, поскольку обострение на Ближнем Востоке между США и Ираном исчерпывает мировые запасы ракет Patriot.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Какие последствия могут быть для Украины?

Анализ агентства свидетельствует, что с начала эскалации на Ближнем Востоке Иран запустил около более 2,1 тысячи ударных беспилотников и не менее 688 баллистических ракет против Соединенных Штатов и их союзников.

В ответ последние запустили более 1 тысячи ракет-перехватчиков РАС-3, что привело к дефициту поставок этого вооружения во всем мире и вызвало опасения относительно того, когда их можно будет заменить.

Издание пишет, что для президента Владимира Зеленского это означает, что его союзники, в частности США, в дальнейшем могут "жестче контролировать свои ракеты". В целом Киев получил 600 ракет PAC-3 с 2022 года.

Согласно обнародованной информации, это значительно меньше, чем то количество ракет, которое выпустили в регионе Персидского залива за последние 11 дней, то есть с момента начала обострения на Ближнем Востоке в конце февраля.

Отмечается, что в основном Украина сохраняет системы Patriot для сбивания баллистических и крылатых ракет, в частности "Кинжалов" и "Цирконов", поэтому использование РАС-3 для сбивания недорогих беспилотников удивило Киев.

Украинский президент подчеркивал, что системы Patriot являются приоритетом для Украины, поэтому пополнение запасов ракет для уже имеющихся комплексов является крайне важным, не говоря уже о приобретении дополнительных установок.

На закрытой встрече в Брюсселе на прошлой неделе несколько государств Евросоюза предположили, что глобальная нехватка вышеупомянутых ракет может усугубиться в случае дальнейшего затягивания конфликта на Ближнем Востоке.

По словам собеседников, ознакомленных с ходом обсуждений, европейские союзники уже использовали собственные запасы для помощи Украине. В то же время Киев предложил США и другим странам возможное решение.

Какие решения предлагает Украина?

Владимир Зеленский заявлял о готовности поделиться опытом Украины с союзниками для сбивания ударных БпЛА типа "Шахед", и предлагал системы для борьбы против иранских беспилотников украинского производства.

Киев стремится воспользоваться этим спросом, не подрывая собственные военные усилия. Зеленский неоднократно выдвигал идею открытия контролируемого экспорта оружия, чтобы усилить страну, не истощая ее военный потенциал,

– говорится в статье.

Недавно Skyfall получил несколько запросов от стран Ближнего Востока на покупку БПЛА. Компания заявила, что готова отправить от 5 до 10 тысяч единиц и изготовить остальное нужное количество, если позволит правительство.

"Киев имеет возможность в ближайшее время превратить свой трудно приобретенный опыт противодействия атакам беспилотников типа "Шахед" в экспортные продажи", – считает аналитик Bloomberg Economics Алекс Кокчаров.

Впрочем, по его мнению, такая выгода может быть омрачена из-за резкого усиления конкуренции за ограниченные американские перехватчики и другие боеприпасы, которые Украина "до сих пор не может заменить" в необходимых объемах.

