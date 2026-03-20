Личный адвокат Эпштейна уверяет, что ничего не знал о его преступлениях

Расследование преступлений Джеффри Эпштейна продолжается. Представители Конгресса США допросили его личного адвоката покойного финансиста Даррена Индайка.

19 марта Комитет по надзору Палаты представителей заслушал показания Даррена Индайка, который вел юридические дела и управлял имуществом Эпштейна. Юрист уверял, что ничего не знал о неправомерных действиях своего клиента. Об этом пишет BBC.

Что сказал адвокат Эпштейна о его преступлениях?

Индайк заявил, что никогда не общался с Эпштейном в неформальной обстановке. Он добавил, что ни одна женщина никогда его не обвиняла в сексуальном насилии или в том, что он был его свидетелем.

Также Индайк сказал, что ни одна женщина не сообщала ему о случаях насилия со стороны Эпштейна. Он назвал себя "одним из многих адвокатов, к которым финансист регулярно обращался".

Индайк, который познакомился с Эпштейном в 1996 году, сообщил комитету, что его клиент "имел опустошенный вид и искренне раскаивался" после того, как в 2008 году признал вину в привлечении несовершеннолетней к проституции.

Он настаивал, что не знал, что кто-то из привлеченных был несовершеннолетним. Я поверил ему и ошибся, считая, что Эпштейн больше не будет совершать преступлений,

– сказал Индайк.

Джеймс Марш, адвокат, представляющий нескольких потерпевших, назвал тревожной и подозрительной неосведомленность Индайка о преступлениях Эпштейна, ведь он был его давним адвокатом.

Его (Индайка – 24 Канал) показания лишь подчеркивают, насколько много еще остается скрытым о широкой сети людей, которые способствовали этим преступлениям в течение десятилетий,

– сказал Марш.

