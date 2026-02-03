Министерство юстиции США продолжает обнародовать документы по делу Джеффри Эпштейна. В новой порции файлов содержатся записи, где фигурируют город Сумы и бывший депутат Украины Андрей Деркач.

В частности, политика обвиняют во вмешательстве в американские выборы. Об этом говорится на сайте Минюста США.

Что известно об упоминаниях Деркача и Сум в файлах Эпштейна?

В новой партии документов, обнародованных Министерством юстиции США, город Сумы фигурирует в около 10 файлах, в частности в нескольких сообщениях, где упомянуты поездки лица из Киева в Сумы.

Также там упомянут адрес в областном центре. Согласно данным, здесь зарегистрирован человек, 1991 года рождения. Указанный номер телефона для экстренных вызовов сейчас не работает.

В примерно 14 файлах упоминается и Андрей Деркач – бывший украинский народный депутат, который сейчас является членом совета федераций России.

Упоминания о нем содержат цитаты из американских медиа, среди которых Politico, The Federalist и The New York Times. В основном о нем говорится в контексте вмешательства в политические процессы США и распространения информации о коррупции.

Так, например, в документе есть информация из текста The Washington Post, где депутата обвиняют во влиянии на выборы американского президента от имени Путина.

Оценка содержит детали "анализа ЦРУ деятельности украинского депутата Андрея Деркача по распространению пренебрежительной информации о Байдене внутри Соединенных Штатов через лоббистов, Конгресс, медиа и контакты с лицами, близкими к президенту". ODNI и Министерство финансов "идентифицировали Деркача как российского агента, но публично не сообщалось, что ЦРУ, АНБ и ФБР считали, что Путин может лично руководить этой кампанией,

– говорится в файлах.

В одном из отрывков говорится о том, что Деркач якобы передавал информацию отдельным американским законодателям.

Однако прямых свидетельств о том, что депутат лично переписывался с Эпштейном, в документах нет – это упоминания через литературу и открытые источники.

Что известно о последних новостях по делу Эпштейна?