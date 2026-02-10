Минюст США объяснил, почему в новых "файлах Эпштейна" была указана другая дата смерти

В Министерстве юстиции США рассказали, почему в обнародованных "файлах Эпштейна" дата смерти финансиста не совпала с официальной. В ведомстве заявили, что расхождение возникло из-за ошибки в одном из документов.

Несмотря на это, ситуация снова подогрела многочисленные теории заговора вокруг смерти скандального миллиардера. Об этом сообщает BBC Verify.

Как возникла ошибка с датой?

В Министерстве юстиции США объяснили, что неправильная дата смерти Джеффри Эпштейна в новых документах появилась из-за обычной технической или опечатки при оформлении файлов.

По официальной версии, документ с неверной датой был или черновиком, или содержал ошибку форматирования и не имел целью менять установленную хронологию событий.

Хотя в первоначальных вариантах заявления указывалась предыдущая дата, это была лишь неудачная опечатка, которую позже обновили, чтобы отразить правильную дату, прежде чем ее обнародовали. Любое предположение, что департамент подготовил заявление перед смертью Джеффри Эпштейна, является ошибочным,

– сообщили в министерстве.

В ведомстве отмечают, что официальная версия остается неизменной: Эпштейн умер 10 августа 2019 года, а его смерть была признана самоубийством.

Однако теории заговора уже успели набрать обороты