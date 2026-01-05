Хочет гарантировать мир и спокойствие страны: Родригес приняла присягу как временный президент Венесуэлы

В Венесуэле после задержания Николаса Мадуро избрали новую временную руководительницу государства. Вице-президент Делси Родригес теперь стала главой и дала первое обещание на этой должности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Что сказала Делси Родригес во время присяги 5 января?

В Венесуэле назначили временного президента. Второе должностное лицо государства и министр нефти Делси Родригес в понедельник, 5 января, официально приняла присягу как временный президент страны. Она отметила, что для нее похищение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес является "болью в сердце".

Клянусь не отдыхать ни минуты, чтобы гарантировать мир и духовный, экономический и социальный покой нашего народа. Давайте поклянемся как единая страна двигать Венесуэлу вперед в эти ужасные времена,

– сказала Делси Родригес.

Тем временем в Нью-Йорке прошел первый суд над Николасом Мадуро. Он не признал своей вины. С вечера 3 января Мадуро находится в Столичном следственном изоляторе в Бруклине.

В каких преступлениях подозревается Мадуро?