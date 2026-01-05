Укр Рус
Геополитика Латинская Америка Хочет гарантировать мир и спокойствие страны: Родригес приняла присягу как временный президент Венесуэлы
5 января, 21:58
3

Хочет гарантировать мир и спокойствие страны: Родригес приняла присягу как временный президент Венесуэлы

Дарья Смородская
Основні тези
  • Делси Родригес официально приняла присягу как временный президент Венесуэлы.
  • Она пообещала не отдыхать, чтобы гарантировать мир и спокойствие народа.

В Венесуэле после задержания Николаса Мадуро избрали новую временную руководительницу государства. Вице-президент Делси Родригес теперь стала главой и дала первое обещание на этой должности.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

К теме "Я все еще президент Венесуэлы": в Нью-Йорке состоялось первое заседание суда над Мадуро

Что сказала Делси Родригес во время присяги 5 января?

В Венесуэле назначили временного президента. Второе должностное лицо государства и министр нефти Делси Родригес в понедельник, 5 января, официально приняла присягу как временный президент страны. Она отметила, что для нее похищение лидера Венесуэлы Николаса Мадуро и его жены Силии Флорес является "болью в сердце".

Клянусь не отдыхать ни минуты, чтобы гарантировать мир и духовный, экономический и социальный покой нашего народа. Давайте поклянемся как единая страна двигать Венесуэлу вперед в эти ужасные времена,
– сказала Делси Родригес.

Тем временем в Нью-Йорке прошел первый суд над Николасом Мадуро. Он не признал своей вины. С вечера 3 января Мадуро находится в Столичном следственном изоляторе в Бруклине.

В каких преступлениях подозревается Мадуро?

  • Суд подозревает Николаса Мадуро виновным в четырех правонарушениях. Его обвиняют в наркотерроризме, сговоре с целью импорта кокаина и хранения пулеметов и разрушительных устройств.

  • Мадуро также обвиняют в руководстве сетью торговли наркотиками, которая сотрудничала с насильственными группировками, включая мексиканские картели Синалоа и Зетас, колумбийских повстанцев ФАРК и венесуэльскую группировку Трен де Арагуа.

  • Венесуэльский лидер долго отрицал эти обвинения, утверждая, что они были прикрытием для управления нефтяными запасами страны.

  • Федеральные прокуроры Нью-Йорка впервые выдвинули обвинения для Мадуро в 2020 году в рамках длительного дела о торговле наркотиками против действующих и бывших венесуэльских чиновников.

  • Жена Николаса Мадуро Силия Флорес также не признала своей вины. Если суд так решит, то действующий президент Венесуэлы может быть приговорен к смертной казни в США.