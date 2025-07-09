Франция считает, что требование российского диктатора Владимира Путина по демилитаризации Украины является незаконным, поскольку ВСУ должны работать для обороны государства. В Париже подтвердили готовность помогать Украине бороться с врагом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью главы Министерства обороны Франции Себастьяна Лекорню для Valeurs actuelles.

Смотрите также ЕС готовит самые жесткие санкции против России с 2022 года: ударят по нефти и финансам

Во Франции осуждают требование России по демилитаризации Украины

Себастьян Лекорню заявил, что некоторые требования России для мира являются абсолютными "красными линиями". Париж считает, что требовать у Украины провести демилитаризацию нельзя, поскольку украинцы должны вести оборону и иметь возможность обеспечивать себе безопасность, если за них это не будет делать НАТО.

Нашей абсолютной "красной линией" является демилитаризация Украины. Надо быть последовательным. Нельзя отказывать Украине во вступлении в НАТО и одновременно соглашаться на то, чтобы она осталась без армии. Украинцы должны иметь возможность обеспечивать собственную безопасность,

– сказал французский министр.

К тому же возможность Украины иметь сильную армию является ключевой точкой для безопасности соседних стран. В рамках "коалиции решительных" было решено, что Киев может самостоятельно выбирать будущий формат своей армии. Франция одновременно может задуматься над возможностями для своей промышленности, чтобы украинские войска не были зависимыми от американского оружия и систем ПВО. Себастьян Лекорню отметил, что Франция будет "глупой в Европе", если не позаботится о помощи Украине.

Напомним, в России снова делали громкие заявления о "денацификации" и "демилитаризации" Украины. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Киев должен задокументировать выполнение этих требований в будущем мирном соглашении.

К слову, "коалиция решительных" ранее рассматривала возможность отправки своих бойцов в Украину после завершения войны, чтобы сдержать Россию от повторного нападения.