Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю голови Міністерства оборони Франції Себастьяна Лекорню для Valeurs actuelles.

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У Франції засуджують вимогу Росії щодо демілітаризації України

Себастьян Лекорню заявив, що деякі вимоги Росії для миру є абсолютними "червоними лініями". Париж вважає, що вимагати в України провести демілітаризацію не можна, оскільки українці повинні вести оборону і мати можливість забезпечувати собі безпеку, якщо за них це не робитиме НАТО.

Нашою абсолютною "червоною лінією" є демілітаризація України. Треба бути послідовним. Не можна відмовляти Україні у вступі до НАТО і водночас погоджуватися на те, щоб вона залишилася без армії. Українці повинні мати можливість забезпечувати власну безпеку,

– сказав французький міністр.

До того ж можливість України мати сильну армію є ключовою точкою для безпеки сусідніх країн. У межах "коаліції рішучих" було вирішено, що Київ може самостійно обирати майбутній формат своєї армії. Франція водночас може замислитися над можливостями для своєї промисловості, щоб українські війська не були залежними від американської зброї та систем ППО. Себастьян Лекорню наголосив, що Франція буде "найдурнішою в Європі", якщо не потурбується про допомогу Україні.

Нагадаємо, в Росії знову робили гучні заяви про "денацифікацію" та "демілітаризацію" України. Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Київ має задокументувати виконання цих вимог у майбутній мирній угоді.

До слова, "коаліція рішучих" раніше розглядала можливість відправки своїх бійців до України після завершення війни, аби стримати Росію від повторного нападу.