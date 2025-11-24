Польша официально назвала третьего подозреваемого в подрыве железной дороги: как он способствовал диверсии

В Польше продолжается расследование взрыва на одном из путей железной дороги, ведущей в Украину. Так, местная прокуратура объявила обвинение уже третьему человеку, которого подозревают в диверсии.

Суд принял решение взять его под арест на три месяца. Соответствующее заявление сделал представитель Национальной прокуратуры Польши Пшемыслав Новак, передает 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Кому предъявили обвинение в подрыве польской железной дороги?

Как сообщили в прокуратуре, речь идет о Владимире Б., которого сейчас удерживают под стражей. Мужчине инкриминируют соучастие в подготовке диверсий, произошедших 15 – 16 ноября. Кстати, подрыв произошел на маршруте, которым в Украину поступала гуманитарная помощь.

Прокурор Новак отметил, что Владимир Б. оказывал помощь исполнителям диверсии. Он в частности проводил разведку местности и способствовал планированию дальнейших действий.

Заметьте! Недавно руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук предупреждал о росте угрозы со стороны России, которая, по его мнению, и в дальнейшем будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Европе и прибегать к диверсиям.

Что этому предшествовало?