Польща офіційно назвала третього підозрюваного у підриві залізниці: як він сприяв диверсії

У Польщі триває розслідування вибуху на одній з колій залізниці, що веде до України. Так, місцева прокуратура оголосила обвинувачення вже третій людині, яку підозрюють у диверсії.

Суд ухвалив рішення взяти його під арешт на три місяці. Відповідну заяву зробив речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак, передає 24 Канал із посиланням на RMF24.

Кому висунули звинувачення у підриві польської залізниці?

Як повідомили в прокуратурі, йдеться про Володимира Б., якого наразі утримують під вартою. Чоловікові інкримінують співучасть у підготовці диверсій, що відбулися 15 – 16 листопада. До речі, підрив стався на маршруті, яким до України надходила гуманітарна допомога.

Прокурор Новак зазначив, що Володимир Б. надавав допомогу виконавцям диверсії. Він зокрема проводив розвідку місцевості та сприяв плануванню подальших дій.

Зауважте! Нещодавно керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук попереджав про зростання загрози з боку Росії, яка, на його думку, і надалі намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Європі та вдаватися до диверсій.

Що цьому передувало?