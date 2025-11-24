Польща офіційно назвала третього підозрюваного у підриві залізниці: як він сприяв диверсії
- Слідство встановило ще одного ймовірного причетного до підриву польської залізниці.
- Його триматимуть під вартою кілька місяців.
У Польщі триває розслідування вибуху на одній з колій залізниці, що веде до України. Так, місцева прокуратура оголосила обвинувачення вже третій людині, яку підозрюють у диверсії.
Суд ухвалив рішення взяти його під арешт на три місяці. Відповідну заяву зробив речник Національної прокуратури Польщі Пшемислав Новак, передає 24 Канал із посиланням на RMF24.
Кому висунули звинувачення у підриві польської залізниці?
Як повідомили в прокуратурі, йдеться про Володимира Б., якого наразі утримують під вартою. Чоловікові інкримінують співучасть у підготовці диверсій, що відбулися 15 – 16 листопада. До речі, підрив стався на маршруті, яким до України надходила гуманітарна допомога.
Прокурор Новак зазначив, що Володимир Б. надавав допомогу виконавцям диверсії. Він зокрема проводив розвідку місцевості та сприяв плануванню подальших дій.
Зауважте! Нещодавно керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук попереджав про зростання загрози з боку Росії, яка, на його думку, і надалі намагатиметься дестабілізувати ситуацію в Європі та вдаватися до диверсій.
Що цьому передувало?
17 листопада стало відомо, що на залізниці Варшава – Люблін у Польщі невідомі заклали вибухівку, яка пошкодила колію.
Як зазначало слідство, усі зібрані матеріали вказують на терористичний характер події, ініційованої спецслужбами "зі Сходу", натякаючи на російський слід у справі.
Зі свого боку прем'єр-міністр Дональд Туск ще 18 листопада заявив, що до диверсій на польській залізниці причетні двоє громадян України. За його словами, вони діяли в інтересах російських спецслужб та тривалий час співпрацювали з ними.
Туск уточнив, що підозрювані прибули до Польщі з території Білорусі та одразу після проведення диверсії втекли з країни.