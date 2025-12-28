Длилась более часа: в Кремле рассказали детали разговора Трампа и Путина
- Разговор Трампа и Путина длился час и 15 минут.
- Лидеры обсудили возможность урегулирования войны в Украине, включая создание рабочих групп и перспективы экономического сотрудничества.
Президент США Дональд Трамп 28 декабря провел разговор с диктатором Владимиром Путиным. Он длился час и 15 минут.
Отмечается, что контакт инициировал американский лидер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.
Что известно о разговоре Трампа и Путина?
По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, Путин и Трамп якобы придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что временное перемирие приведет лишь к затягиванию войны в Украине. Кроме этого, президент США признал, что эта ситуация оказалась для него самой тяжелой, по сравнению с другими войнами.
Тогда как Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию войны в рамках рабочих групп, что сейчас создаются. Он отметил, что о параметрах рабочих групп по Украине станет известно в начале января.
Трамп заявил о необходимости как можно быстрее завершить войну. Стороны договорились еще раз поговорить по телефону по итогам встречи президента США с Владимиром Зеленским.
Американский лидер также якобы внимательно выслушал российские оценки перспектив выхода на договоренности и заявил об исключительных перспективах экономического сотрудничества США с Россией в случае завершения войны в Украине.
Однако Кремль снова выдвинул свои недопустимые требования. Путин призвал Киев "не откладывая" принять решение по Донбассу с учетом ситуации, складывающейся на фронте. Напоследок стороны обменялись новогодними поздравлениями и пожелали счастья народам России и США.
Встреча Зеленского и Трампа: что стоит знать?
Владимир Зеленский уже прибыл в Майами для личной встречи с Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана, который включает территориальные вопросы. К переговорам со стороны Украины присоединятся Рустем Умеров, Алексей Соболев, Андрей Гнатов, Александр Бевз и Сергей Кислица.
Отмечается, что десятки людей собрались на мосту к Мар-а-Лаго в Майами с украинскими флагами для поддержки Зеленского и Украины. Активисты призывают администрацию Трампа подписать Договор о взаимной обороне с Украиной и требуют от России вернуть 20 тысяч похищенных украинских детей.
Однако Дональд Трамп призвал ООН быть более активной в достижении мира в Украине, критикуя ее за недостаточную вовлеченность. Он в очередной раз подчеркнул, что США благодаря ему поспособствовали урегулированию конфликтов в мире, в частности между Таиландом и Камбоджей.