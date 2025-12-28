Длилась более часа: в Кремле рассказали детали разговора Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп 28 декабря провел разговор с диктатором Владимиром Путиным. Он длился час и 15 минут.

Отмечается, что контакт инициировал американский лидер. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пропагандистское агентство ТАСС.

Что известно о разговоре Трампа и Путина?

По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, Путин и Трамп якобы придерживаются в целом аналогичных взглядов на то, что временное перемирие приведет лишь к затягиванию войны в Украине. Кроме этого, президент США признал, что эта ситуация оказалась для него самой тяжелой, по сравнению с другими войнами.

Тогда как Путин согласился с предложением Трампа продолжить работу по урегулированию войны в рамках рабочих групп, что сейчас создаются. Он отметил, что о параметрах рабочих групп по Украине станет известно в начале января.

Трамп заявил о необходимости как можно быстрее завершить войну. Стороны договорились еще раз поговорить по телефону по итогам встречи президента США с Владимиром Зеленским.

Американский лидер также якобы внимательно выслушал российские оценки перспектив выхода на договоренности и заявил об исключительных перспективах экономического сотрудничества США с Россией в случае завершения войны в Украине.

Однако Кремль снова выдвинул свои недопустимые требования. Путин призвал Киев "не откладывая" принять решение по Донбассу с учетом ситуации, складывающейся на фронте. Напоследок стороны обменялись новогодними поздравлениями и пожелали счастья народам России и США.

Встреча Зеленского и Трампа: что стоит знать?