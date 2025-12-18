Был готов даже к расстрелу: как соратник Путина выступил против войны в Украине

В сентябре 67-летний Дмитрий Козак подал в отставку с должности заместителя главы администрации Владимира Путина. Это произошло через месяц после того, как СМИ сообщили о его личной критике войны.

Теперь в The New York Times узнали детали о разрыве отношений с российским лидером, передает 24 Канал. Казак якобы отказался выполнять приказы диктатора на второй день полномасштабного вторжения в Украину.

Смотрите также Куда исчез и где сейчас Дмитрий Козак: как верный друг "предал" Путина и готовят ли его тайным преемником

Как испортились отношения Путина и Козака?

По словам близких к Козаку лиц, в начале полномасштабного вторжения Путин приказал Козаку требовать капитуляции Украины. Однако тот отказался, не понимая, чего российский лидер пытается достичь своей инвазией.

Когда разговор обострился, Козак сказал, что готов быть арестованным или даже расстрелянным.

Только позже он узнал, что во время этого звонка президент включил громкоговоритель, превратив других высокопоставленных чиновников администрации в свидетелей неповиновения.

Козак был единственным голосом несогласия в ближайшем окружении Путина, маленькой трещиной в его жестком контроле над властью,

– пишет NYT.

Таким образом соратник диктатора озвучил скрытое недовольство, которое якобы испытывают многие представители деловых и культурных кругов, а также чиновники. Более того, этом году возмущение усилилось из-за отказа Путина прекратить войну даже на выгодных условиях, предложенных Дональдом Трампом.

Сейчас Козак, начавший работать с Путиным еще в 1990-х годах, остается в Москве. Вероятно, он считает, что именно личные связи гарантируют ему определенную безопасность.

Интересно! В начале 2022 года Козак вел переговоры о войне на востоке Украины. В январе стало известно о 8-часовой встрече в Париже. Несколько бывших украинских и американских чиновников считали, что соратник Путина действительно стремился к дипломатическому решению, а не просто тянул время перед началом войны.

Более того, пока российский президент сосредотачивал войска, Козак составил длинный список возможных негативных последствий вторжения. В частности, речь шла о возможности вступления Швеции и Финляндии в НАТО – прогноз, который оказался пророческим.

Уже 21 февраля 2022 года Козак выступил перед Советом безопасности, где говорил, что украинцы будут сопротивляться, санкции будут суровыми, а геополитическое положение России ухудшится.

В частных разговорах Козак якобы отрицал слухи о том, что требовал в телефонном разговоре с Андреем Ермаком капитуляции Украины в первые часы полномасштабной войны.

Уже на второй день вторжения Козак вел переговоры с Давидом Арахамией о возможном прекращении огня, что разозлило российского президента. В конце концов, диктатор доверил роль своего посланника Владимиру Мединскому, но Козак сохранил офис в здании администрации президента.

Все изменилось, когда Путин предложил ему подготовить предложения по улучшению экономического климата в России. Козак предложил закончить войну и провести либеральные внутренние реформы, сделав судебную систему независимой от фактического надзора правоохранительных органов.

Что известно об отставке Козака?