До мира еще далеко, но есть ощутимые результаты, – Виткофф о переговорах Украины и России

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прокомментировал мирные переговоры и заявил, что впереди еще много работы. В то же время дипломатия дает ощутимые результаты.

Соответствующий сообщение Виткофф опубликовал на своей странице в соцсети Х.

Читайте также Второй день переговоров Украины, США и России в Эмиратах уже начался: главные заявления делегаций

Есть ли прогресс в мирных переговорах?

Стив Уиткофф сообщил, что делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 пленными – это первый такой обмен за последние пять месяцев.

По его словам, результата было достигнуто благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам.

Хотя еще много работы впереди, такие шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине,

– добавил спецпредставитель Трампа.

Уиткофф отметил, что обсуждения будут продолжаться, и в ближайшие недели ожидается "дополнительный прогресс".

Он также выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за проведение переговоров, а президенту Дональду Трампу – "за лидерство, которое сделало это соглашение возможным".

Напомним, обмен пленными должен был состояться на Новый год. Впрочем, Россия затягивала весь процесс и проигнорировала договоренности конца 2025 года.

Как проходит трехсторонняя встреча в ОАЭ?