До мира еще далеко, но есть ощутимые результаты, – Виткофф о переговорах Украины и России
- Делегации США, Украины и России договорились об обмене 314 пленными, что стало первым подобным обменом за последние пять месяцев.
- Обсуждения продлятся, и в ближайшие недели ожидается "дополнительный прогресс" в мирных переговорах.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф прокомментировал мирные переговоры и заявил, что впереди еще много работы. В то же время дипломатия дает ощутимые результаты.
Соответствующий сообщение Виткофф опубликовал на своей странице в соцсети Х.
Есть ли прогресс в мирных переговорах?
Стив Уиткофф сообщил, что делегации Соединенных Штатов, Украины и России договорились об обмене 314 пленными – это первый такой обмен за последние пять месяцев.
По его словам, результата было достигнуто благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам.
Хотя еще много работы впереди, такие шаги демонстрируют, что постоянное дипломатическое взаимодействие дает ощутимые результаты и продвигает усилия по прекращению войны в Украине,
– добавил спецпредставитель Трампа.
Уиткофф отметил, что обсуждения будут продолжаться, и в ближайшие недели ожидается "дополнительный прогресс".
Он также выразил благодарность Объединенным Арабским Эмиратам за проведение переговоров, а президенту Дональду Трампу – "за лидерство, которое сделало это соглашение возможным".
Напомним, обмен пленными должен был состояться на Новый год. Впрочем, Россия затягивала весь процесс и проигнорировала договоренности конца 2025 года.
Как проходит трехсторонняя встреча в ОАЭ?
4 февраля в Абу-Даби прошел первый день переговоров между Украиной, США и Россией. Сейчас стороны сдержанно комментируют ход переговоров.
Главный переговорщик Путина Дмитриев заявил об "определенном прогрессе" в трехсторонних встречах в ОАЭ. Однако он выразил свое недовольство действиями Европы, которая якобы вместе с Британией пытается влиять на процесс мирных переговоров.
По данным росСМИ, Россия выдвинула новый ультиматум по Донбассу: теперь страна-агрессор требует включить в потенциальный мирный договор международное признание региона российской территорией.