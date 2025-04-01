Департамент Маска прекратит существование: Трамп раскрыл, когда это произойдет

Президент США Дональд Трамп заявил, что Департамент эффективности государственного управления (DOGE), созданный Илоном Маском, прекратит свое существование. Он отметил, что это произойдет в "определенный момент".

Сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Почему DOGE может прекратить существование

Трамп рассказал, что Маск будет доступен ему как специальный государственный служащий только в течение 130 дней. Он добавил, что миллиардер в определенный момент захочу вернуться к себе в компанию.

Ему нужно управлять большой компанией, и в какой-то момент он вернется. Я бы оставил его так долго, как смогу. Он очень талантливый парень, знаете ли, я люблю очень умных людей, и он очень умный, и он выполнил хорошую работу. В какой-то момент Илон захочет вернуться в свою компанию,

– отметил Трамп.

Также у президента США поинтересовались, продолжит ли DOGE свою деятельность в отсутствие Маска. Трамп считает, что главы федеральных агентств "многое узнали" о том, как выполнять работу самостоятельно, поэтому некоторые захотят оставить сотрудников DOGE.

"Знаете, в какой-то момент, я думаю, это закончится. Наступит момент, когда секретари смогут сделать эту работу и сделать ее очень, знаете, как мы говорим, скальпелем, и это то, чего мы хотим", – добавил американский лидер.

Напомним, что администрация Трампа уволила почти всех сотрудников Института мира США. Это произошло в рамках инициативы Маска, которому предоставлены полномочия сокращать федеральные расходы.