Согласован новый раунд трехсторонних переговоров, – Виткофф о визите в Москву

Спецпосланцы США Стив Виткофф и Джаред Кушнер 12 ноября провели переговоры с Владимиром Путиным в Москве. По итогам визита американская сторона заявила о согласовании нового раунда трехсторонних переговоров.

Как сообщает телеканал CNN, американские представители пообщались с журналистами в московском аэропорту Внуково перед вылетом в Ирландию. В Дублине они проведут встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его о результатах беседы в Кремле.

Что рассказала американская делегация

Стив Виткофф подчеркнул, что переговорщики зафиксировали сдвиг непосредственно во время встречи в российской столице.

"Я считаю, что прогресс был достигнут. Я считаю, что это произошло ранее сегодня", – отметил американский посланник.

Он также подчеркнул, что сторонам удалось возобновить диалог в расширенном составе вопреки сомнениям скептиков.

Люди не думали, что мы собираемся возобновить трехсторонний формат. Мы его возобновили. Мы назначили новую встречу. Это то, что хочет видеть президент Трамп,

– заявил Виткофф.

К следующему раунду переговоров будут привлечены европейские страны

Американская сторона подтвердила, что к будущим контактам по конфликту в Украине обязательно присоединятся представители европейских государств.

"Они наши партнеры, и для них важно быть вовлеченными", – сказал Стив Виткофф журналистам.

Джаред Кушнер также обратил внимание на содержательность проведенных консультаций с российским руководством.

"Я считаю, что в целом у нас были очень полные и подробные дискуссии по всем темам, которые, как я надеюсь, станут основой для следующих многосторонних обсуждений", – отметил он.

По словам Кушнера, европейские государства стремятся к реальному завершению войны и установлению долгосрочного мира. В ответ Владимир Путин сказал, что Москва никогда не возражала против диалога с Европой:

Вы хотите, чтобы этот мир был прочным и долгосрочным, и я подтверждаю, что поддерживаю это, и даже скажу больше. Я хочу, чтобы этот мир был вечным, навсегда.

В то же время специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о росте консенсуса относительно важности работы над европейской безопасностью. Однако ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров критиковал присутствие европейских дипломатов в ОАЭ, назвав их участие бесперспективным, а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждал, что прямых контактов с представителями ЕС у них не было.

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начались первые за долгое время трехсторонние переговоры между Украиной, США и Россией. Стороны обсуждали деэскалацию, архитектуру безопасности и подготовку масштабного обмена пленными.