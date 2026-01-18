Есть только один вариант: политолог сказал, кто может помешать Трампу захватить Гренландию

Дональд Трамп продолжает выражать свое желание о присоединении Гренландии к США. Европейские чиновники недовольны такой политикой президента, но остановить его не смогут.

Зато это может сделать только одна организация в Соединенных Штатах. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что ей не хватает только решимости.

Кто может помешать Трампу захватить Гренландию?

По словам политолога, сдержать и остановить Трампа по Гренландии может Конгресс США. Именно он является, пожалуй, единственным институтом в стране, который может предотвратить установление автократии.

В Конгрессе должны действовать решительно и там пытаются это делать. Однако многие выбирают не обострять ситуацию внутри США и ждать выборов, но до них еще далеко. К этому времени Трамп может еще много чего наделать,

– подчеркнул он.

Несвитайлов заметил, что после претензий Трампа к Гренландии цепь доверия между президентом Соединенных Штатов и его партнерами и так уже держится на волоске. Его в будущем будет трудно не то чтобы улучшить, а вообще восстановить.

Заметьте! В Испании уже высказались относительно намерений Трампа. Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что вторжение США на эту территорию сделало бы Владимира Путина самым счастливым человеком в мире.

Политолог подытожил, что сейчас эта ситуация выглядит как блеф со стороны Вашингтона. Маловероятно, что Трамп действительно нападет на Гренландию, ведь у него нет рычагов для этого. Кроме того, в стране проходят протесты против его политики.

Что говорят в США о намерениях Трампа?