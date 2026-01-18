Зато это может сделать только одна организация в Соединенных Штатах. Такое мнение 24 Каналу высказал политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов, отметив, что ей не хватает только решимости.
Кто может помешать Трампу захватить Гренландию?
По словам политолога, сдержать и остановить Трампа по Гренландии может Конгресс США. Именно он является, пожалуй, единственным институтом в стране, который может предотвратить установление автократии.
В Конгрессе должны действовать решительно и там пытаются это делать. Однако многие выбирают не обострять ситуацию внутри США и ждать выборов, но до них еще далеко. К этому времени Трамп может еще много чего наделать,
– подчеркнул он.
Несвитайлов заметил, что после претензий Трампа к Гренландии цепь доверия между президентом Соединенных Штатов и его партнерами и так уже держится на волоске. Его в будущем будет трудно не то чтобы улучшить, а вообще восстановить.
Заметьте! В Испании уже высказались относительно намерений Трампа. Премьер-министр страны Педро Санчес заявил, что вторжение США на эту территорию сделало бы Владимира Путина самым счастливым человеком в мире.
Политолог подытожил, что сейчас эта ситуация выглядит как блеф со стороны Вашингтона. Маловероятно, что Трамп действительно нападет на Гренландию, ведь у него нет рычагов для этого. Кроме того, в стране проходят протесты против его политики.
Что говорят в США о намерениях Трампа?
- Ранее Трамп заявлял, что США нужна Гренландия для экономической безопасности. Джереми Шапиро, бывший чиновник Госдепартамента США, заявил, что аргументы Трампа по Гренландии – это очевидная чушь.
- Тем временем спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри обвинил Данию, которая якобы после завершения Второй мировой войны "оккупировала" остров "в обход протоколов ООН".
- Еще ранее Кэти Миллер, жена одного из ближайших соратников Трампа, Стивена Миллера, обнародовала в соцсети X изображение Гренландии, накрытой американским флагом.