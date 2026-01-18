Натомість це може зробити лише одна інституція у Сполучених Штатах. Таку думку 24 Каналу висловив політолог, експерт-міжнародник Максим Несвітайлов, зауваживши, що їй не вистачає тільки рішучості.

Хто може завадити Трампу захопити Гренландію?

За словами політолога, стримати та зупинити Трампа щодо Гренландії може Конгрес США. Саме він є, мабуть, єдиною інституцією в країні, яка може запобігти встановленню автократії.

В Конгресі мають діяти рішуче і там намагаються це робити. Однак багато хто обирає не загострювати ситуацію всередині США і чекати на вибори, але до них ще далеко. До цього часу Трамп може ще багато чого наробити,

– наголосив він.

Несвітайлов зауважив, що після претензій Трампа до Гренландії ланцюг довіри між президентом Сполучених Штатів та його партнерами і так вже тримається на волосині. Його в майбутньому буде важко не те щоб покращити, а загалом відновити.

Зауважте! В Іспанії вже висловились щодо намірів Трампа. Прем'єр-міністр країни Педро Санчес заявив, що вторгнення США на цю територію зробило би Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі.

Політолог підсумував, що зараз ця ситуація виглядає як блеф з боку Вашингтону. Малоймовірно, що Трамп справді нападе на Гренландію, адже у нього немає важелів для цього. Крім того, в країні проходять протести проти його політики.

Що кажуть у США про наміри Трампа?