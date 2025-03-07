Дональд Трамп заявил, что Путин "делает то, что сделал бы любой", комментируя остановку поставок оружия Украине. Так он фактически оправдал действия Кремля в войне.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Трампа. Президент США Дональд Трамп снова отличился скандальным заявлением относительно войны в Украине.

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Трамп оправдал блокирование помощи Украине

Комментируя возможную выгоду для России от блокирования военной помощи Киеву, он фактически оправдал действия Кремля.

Журналист спросил президента США Дональда Трампа, не использует ли Владимир Путин остановку поставок оружия для Украины в своих интересах.

Он делает то, что сделал бы любой другой,

– ответил президент США.

Таким образом, Трамп не только не осудил Путина, но и фактически признал его действия логичными и оправданными.

К слову, российская пропаганда изменила риторику в отношении США, отказавшись от термина "англосаксы" после заявлений Дональда Трампа.

Кремль разослал новые методички пропагандистам, приказывая изменить отношение к США и мечтать о "большой тройке" Россия – США – Китай.