Дональд Трамп заявил, что "вероятно" не будет баллотироваться на третий президентский срок. Однако ранее он не исключал такой возможности.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Будет ли Трамп баллотироваться на третий срок?

Трамп заявил во вторник, 5 августа, что "вероятно" не будет баллотироваться на третий срок.

Я хотел бы баллотироваться. Я имею лучшие результаты опросов, которые когда-либо имел,

– сказал он, отвечая на вопрос о такой возможности.

В то же время в издании отметили, что 22 поправка запрещает кому-либо быть избранным президентом более двух раз. Это касается также Трампа, несмотря на то, что его два срока не были последовательными.

Несмотря на это, сам Трамп и его союзники неоднократно высказывали мнение, что он может занимать должность еще один срок.

"Есть возможные способы, как Трамп мог бы попытаться обойти этот запрет, в частности отмена поправки или баллотирование на должность вице-президента и дальнейшее занятие президентской должности", – отмечают в издании.

Ранее Трамп отказался исключать возможность третьего срока, заявив NBC в марте, что "есть способы" снова занять должность, если он этого захочет.

Американцы преимущественно одобряют и поддерживают президента Трампа и его политику "Америка превыше всего". Как сказал президент, еще слишком рано об этом думать, и он сосредоточен на том, чтобы исправить весь вред, причиненный Байденом, и сделать Америку снова великой,

– заявил тогда директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Кроме того, в официальном магазине президента США уже продаются товары с надписью "Трамп 2028".

К слову, ранее госсекретарь Марко Рубио сделал предположение, кто может стать следующим кандидатом от Республиканской партии на выборах президента США в 2028 году. Он не исключает, что им может стать действующий вице-президент Джей Ди Вэнс.