На фоне ударов: Трамп заявил, что договоренности с Россией о мире достигнуты, "очередь за Украиной"

Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление относительно заключения возможного мирного соглашения между Украиной и Россией, заявив о договоренностях с Москвой. Он упрекнул Владимира Зеленского.

По мнению Трампа, с ним трудно договориться. Соответствующее заявление американский президент сделал во время пресс-конференции в четверг, 24 апреля, в Овальном кабинете. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Как Трамп прокомментировал переговорный процесс

Американский президент в очередной раз заявил, что сможет решить проблему войны в Украине "благодаря определенным способностям". По его мнению, Россия якобы готова к переговорам и заключению мирного соглашения, однако с Киевом, мол, не все так просто.

Я считаю, у нас есть договоренность с Россией. Нам следует договориться с Зеленским. И я надеюсь, что Зеленский... Я думал, что с ним будет легче договориться. Пока что это оказалось сложнее, но ничего страшного. Это нормально. Но я думаю, что у нас есть договоренность с обоими. Я надеюсь, они это сделают,

– заявил Дональд Трамп.

Недавно он раскритиковал позицию Владимира Зеленского по Крыму, назвав ее вредной для мирных переговоров с Россией. По словам американского лидера, Украина стоит перед выбором: либо согласиться на мир сейчас, или продолжать войну.

По словам президента США, заявление Зеленского о том, что Украина не признает оккупации Крыма, является вредным для переговоров с Россией. Он отмечает, что "Крым был потерян давно" и сейчас полуостров "даже не является предметом обсуждения".