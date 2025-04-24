На думку Трампа, з ним важко домовитися. Відповідну заяву американський президент зробив під час пресконференції у четвер, 24 квітня, в Овальному кабінеті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Як Трамп прокоментував переговорний процес

Американський президент вкотре заявив, що зможе розв'язати проблему війни в Україні "завдяки певним здібностям". На його думку, Росія нібито готова до перемовин та укладення мирної угоди, проте з Києвом, мовляв, не усе так просто.

Я вважаю, у нас є домовленість із Росією. Нам слід домовитися із Зеленським. І я сподіваюся, що Зеленський… Я думав, що з ним буде легше домовитися. Поки що це виявилося складніше, але нічого страшного. Це нормально. Але я думаю, що в нас є домовленість з обома. Я сподіваюся, вони це зроблять,

– заявив Дональд Трамп.

Нещодавно він розкритикував позицію Володимира Зеленського щодо Криму, назвавши її шкідливою для мирних переговорів з Росією. За словами американського лідера, Україна стоїть перед вибором: або погодитися на мир зараз, або продовжувати війну.

За словами президента США, заява Зеленського про те, що Україна не визнає окупації Криму, є шкідливою для переговорів з Росією. Він зазначає, що "Крим було втрачено давно" та наразі півострів "навіть не є предметом обговорення".