"Получил записку от Путина": как Трампа втянули в план Кремля – интервью эксперта

Дональд Трамп мечтал о большом бизнесе и недвижимости в России еще с 1990-х годов, однако не смог это реализовать из-за сложностей ведения бизнеса там. В 2013 году Трамп приложил немало усилий, чтобы лично встретиться с Владимиром Путиным, но не получилось. Тогда он получил записку от российского диктатора, и Трамп был в восторге, потому что действительно фанатеет от Путина.

Попытки втянуть Трампа в свои игры начались еще во времена Советского Союза и продолжились потом. Как Путину удалось заставить Трампа играть в свою пользу и может ли президент США быть российским агентом – читайте в интервью 24 Канала с профессором американистики Скоттом Лукасом.

Когда Трамп и Уиткофф стали частью плана Путина?

По вашему мнению, какие главные причины особых отношений между Стивом Уиткоффом, Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным?

Что касается Трампа, то поскольку я работаю над книгой о нем, у меня есть немало материалов на эту тему. Прежде всего Трамп давно лелеял мечту о большом бизнесе в России. Он всегда хотел иметь там много недвижимости. Это тянется еще с 1990-х годов, когда он впервые заговорил о Трамп-тауэр ("башня Трампа", огромный небоскреб, – 24 Канал) в Москве.

Его дети ездили туда. Иванка была там, кажется, вместе с Дональдом-младшим или Эриком. Для них устроили большую экскурсию по Москве, и Иванка даже сидела в кресле Путина в Кремле. Правда, Путина в тот момент там не было.

Идея Дональда Трампа по строительству Трамп-тауэра в России так и не была реализована из-за сложностей ведения бизнеса в стране и невозможности найти нужных людей. В 2013 году он хотел встретиться с Путиным лично. Именно поэтому он решил провести конкурс "Мисс Вселенная" в Москве, поскольку имел телевизионные права на него. Трамп буквально привез этот конкурс в Москву в надежде увидеться с Путиным.

Путин в конце концов не смог встретиться с ним, но прислал подарок с собственноручно подписанной открыткой, и Трамп был в восторге. Другими словами, Трамп – фанат Владимира Путина. Он действительно им восхищается. И россияне очень хорошо сыграли на этом в 2016 году, когда сотрудничали с командой Трампа. Было много контактов, и они передавали ему электронные письма, которые украли у демократов. И поэтому Трамп тоже должен быть благодарен Путину за это.

Полное интервью Скотта Лукаса: смотрите видео

Это видно даже в 2026 году, когда, несмотря на все доказательства, о которых мы с вами говорим, что россияне не хотят прекращения огня, не хотят останавливать вторжение, не отказываются от планов захватить весь Донбасс и восток Украины, – Трамп все равно выходит и говорит, что именно Зеленский является препятствием для соглашения, а Путин на самом деле хочет договориться.

Что касается Уиткоффа, то, по моему мнению, он просто наивный. Он друг Трампа еще с 1980-х годов. Очевидно, он заработал много денег в сфере недвижимости, хотя я, честно говоря, не понимаю, как, потому что в вопросе России он безнадежно наивен. Россияне его раскусили.

Они проанализировали всех людей Трампа, когда тот вернулся в Белый дом в январе, и сказали, что не хотят, чтобы генерал и специалист по внешней политике, Кит Келлог, был специальным представителем по вопросам Украины и России, а хотят Уиткоффа. Они считали, что им можно манипулировать, и не ошиблись.

Когда Уиткофф впервые приехал в Россию, кажется, это было в начале апреля 2025 года, то его сопровождал Кирилл Дмитриев, главный финансовый советник Путина, который также работал с людьми Трампа по меньшей мере с января 2017 года. Он возил его по Санкт-Петербургу, показывал различные высокотехнологичные предприятия и говорил, что мы можем иметь большие совместные проекты. И думаю, именно это сработало с Уиткоффом.

У него возникла мысль, что здесь можно заработать. Застройщик недвижимости Уиткофф вдруг увидел себя глобальным игроком с крупными российско-американскими проектами. Это можно проследить от апреля до ультиматума в конце октября 2025 года, когда Дмитриев работал с Уиткоффом и Кушнером над ультиматумом Украине, то сказал им: "Если заставите Украину принять это, мы могли бы иметь большие российско-американские проекты".



Уиткофф и Путин / Getty Images

И вы знаете, что на это сказал президент Владимир Зеленский? 12 триллионов долларов. Именно столько предлагают россияне Уиткоффу, а он просто видит перед собой доллары или рубли и на самом деле не задумывается над геополитикой.

Является ли Трамп российским агентом?

Было очень много дискуссий, споров и слухов о том, является ли Трамп российским активом. Является ли президент Трамп российским активом, как вы считаете?

Здесь нужно быть точным в терминах, когда мы говорим об "активах" и "агентах".

Оперативник – это офицер разведки. Российские оперативники ищут агентов. Это могут быть американцы или европейцы. Были такие люди и в Украине, которые сознательно работали на российские спецслужбы. Иногда этим агентам платят, причем довольно часто. Иногда они просто хотят какой-то услуги в ответ от россиян.

Актив – это другое. Актив не обязательно должен знать, что работает на Россию. Вы можете быть активным, можете быть полезным для россиян, почти не осознавая этого. Еще в конце 1970-х годов чехословацкие спецслужбы начали налаживать контакты вокруг Трампа. Тогда Чехословакия была частью советской сферы влияния, и первая жена Трампа как раз была из этого региона.

В 1980-х вмешалось КГБ. В США был офицер, который пытался наладить отношения с Трампом и действительно встречался с ним лично. Он разговаривал с ним и хвалил его. А Трамп думал, что имеет дело просто с кем-то из советского посольства или консульства и был доволен этим вниманием. СССР, а затем и Россия продолжила эту работу. Она поддерживала людей, которые контактировали с Трампом или его ближайшим окружением.

Трамп был полезным для них, по меньшей мере, с конца 1980-х, потому что уже тогда из собственных соображений он говорил, что США нужно выйти из НАТО или хотя бы ограничить свое участие в нем. Нужно требовать деньги от Германии, от Японии, нужно требовать деньги от Европы в целом. Нужно ограничить свои связи. То есть Трамп уже тогда выступал как фактор дестабилизации.

Потом Советский Союз распался. Но в течение 1990-х россияне все еще следили за ним. А в начале XXI века, когда у Трампа начались серьезные финансовые проблемы, воспользовались этим.

У Трампа была недвижимость во Флориде. Он купил ее, кажется, за 40 – 45 миллионов долларов. Она была в плохом состоянии, покрыта плесенью. И вдруг появился российский бизнесмен и решил купить ее за 95 миллионов долларов. И Трамп сразу увидел, что здесь пахнет большими деньгами, а в то время он очень нуждался в них. Россияне, с одной стороны, отмыли через него деньги, а с другой – снова зарабатывали "очки" в глазах Трампа.

Когда в 2013 году Трамп получил от Путина записку, россияне просто очень удачно сыграли на его самолюбии. Они видели, что он может быть полезным, а когда в 2015 году он решил баллотироваться в президенты, россияне сорвали джекпот. Потому что если такой человек приходит к власти, он будет делать то, что им нужно, даже не осознавая, что именно этого они будут добиваться.

Если вы хотите понять, что такое российский актив, вот вам определение. В мае 2017 года Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми, потому что тот отказался присягнуть ему на личную верность и заявить, что расследования российского вмешательства в выборы 2016 года не будет.

После этого Трамп зашел в комнату в Белом доме, где были министр иностранных дел России Сергей Лавров и российский посол в Соединенных Штатах, и сказал: "Я только что уволил этого сумасшедшего Джеймса Коми". Он назвал его психом, то есть он хвастался россиянам тем, что устранил американского чиновника, руководителя ФБР. А во время той же встречи он передал им важные разведданные об американских операциях в Сирии.

Затем на своем первом саммите с Владимиром Путиным в Хельсинки в 2018 году, когда его поставили перед выбором, кому верить: американским спецслужбам или Путину, он выбрал Путина. Вот это и есть определение актива. Россиянам не нужно было платить Трампу никаких денег, по крайней мере не обязательно напрямую. Им не нужно было просить его работать на них. Они просто манипулировали им и до сих пор пытаются это делать.

Чем закончатся переговоры с Россией?

По вашему мнению, может ли что-то измениться в ближайшее время, если переговоры под эгидой США, по завершению войны в Украине окончательно сорвутся, а сейчас они, очевидно, зашли в тупик.

Да, но главная проблема в том, что мы просто не знаем, что именно может произойти. Мы всегда понимали, что добиться прекращения огня маловероятно. Несмотря на то, что президент Зеленский, его команда, глава ОП Кирилл Буданов, министр иностранных дел Андрей Сибига, министр обороны Михаил Федоров говорят, мол, хорошо, что американцы этим занимаются и мы следим и надеемся на прогресс.

Думаю, они и сами понимают, что прекращения огня не будет. Зачем тогда вообще вести эти политические переговоры с россиянами? Для того чтобы получить политическое и дипломатическое преимущество в условиях войны, которая будет продолжаться и в дальнейшем. Чтобы сохранить поддержку Европы, демонстрируя европейцам, что мы работаем с вами. Чтобы показать тем людям в администрации Трампа, которые действительно верят в европейскую безопасность, что Украину стоит защищать.

И чтобы показать миру, что мы и в дальнейшем обороняемся от агрессора и именно агрессор не хочет останавливаться. Это и есть часть политики войны. И как мы с вами уже обсуждали, – вам просто нужно пережить россиян. Как и раньше, я считаю, что прекращение огня не наступит благодаря какому-то военному прорыву или благодаря большой дипломатической сделке. Оно наступит тогда, когда россияне просто будут истощены и экономически не смогут больше вести эту войну.

Тогда они в конце концов смирятся с тем, что могут получить только те территории Украины, которые уже оккупировали, но не новые. И тогда им придется смириться с тем, что Украина получает определенные гарантии безопасности. Надеюсь, долгосрочные. Так же как России пришлось смириться со вступлением Швеции и Финляндии в НАТО. Им пришлось смириться с тем, что Центральная и Восточная Европа значительно укрепила свои позиции в сфере безопасности, будь то страны Балтики, или Польша.

Россия должна была смириться с тем, что ее экономическое положение, мягко говоря, далеко не самое лучшее. Поэтому это произойдет, когда Кремль наконец признает, что Украину ему не завоевать. Пока что до этого еще далеко. Возможно, через полгода они придут к этому.

Какие последствия будет иметь война на Ближнем Востоке?

Насколько мы приблизились к возможному решению войны США и Израиля против Ирана?

Аналитик не должен отвечать "я не знаю", но это распространенный ответ. Учитывая то, что прошло более двух недель, атаки усиливаются. Они усиливаются, потому что США и Израиль не смогли реализовать свой первоначальный план, который заключался в уничтожении режима или его капитуляции.

Режим падает, когда нет верховного лидера или высших должностных лиц, но режим не сдался, а вместо этого начал ответные удары, которые распространили войну на весь Ближний Восток. И вот где мы сейчас. На самом деле ситуация углубляется, потому что США и Израиль теперь распространяют атаки на гражданские объекты и инфраструктуру Ирана. Знаете, я не говорю, что они как Кремль, не дай Бог, но с точки зрения их тактики они ведут себя очень похоже на русских. И это означает бомбардировку нефтяных объектов.

Они атаковали и другие энергетические объекты и энергетические установки. Они атакуют транспортные объекты. Они просто пытаются полностью разрушить страну и ее способность функционировать. Опять же, это до сих пор не заставило режим сдаться. Не думаю, что это произойдет. Думаю, иранцы, как бы они ни презирали режим, считают, что не могут поддерживать то, что делает США и Израиль, потому что они разрушают страну.

Поэтому мы не знаем, как долго это продлится и к чему приведет. Кажется, я уже говорил на прошлой неделе, что единственные страны, которые могут сейчас попытаться остановить это, – страны Персидского залива. Катар пытается это сделать. Эмир Катара пообщался с Трампом по телефону, но, видно, до сих пор не смог повлиять на американцев. Не похоже, что саудовцы смогли повлиять на американцев. Это будет продолжаться до определенного момента.

Я считаю, что переломным моментом для Трампа станет влияние резкого роста цен на энергоносители. Пока мы с вами разговариваем, мировая цена на нефть поднималась до 118 долларов за баррель. А еще 28 февраля она составляла около 60 долларов, поэтому она выросла примерно на 80 – 90%. Сейчас цена снова опустилась примерно до 109 долларов за баррель. Возможно, из-за частичного выпуска нефти и стратегических запасов, но это все равно рост примерно на 70%.

Это влияет на цены на бензин во всем мире, в частности в США. Американцы всегда беспокоятся об этом. Республиканцы говорили, что снизили цены на бензин в прошлом году, теперь не могут так сказать и цены на бензин превысят уровень, который был во времена Джо Байдена. Цены на электроэнергию вырастут, цены на продукты вырастут, потому что нужно перевозить еду. Производственные расходы вырастут, будет скачок инфляции, и вы увидите замедление американской экономики на фоне проблем, которые уже существовали.

Итак, если режим не сдастся в течение ближайших нескольких дней или недель, республиканцы начнут терять поддержку внутри страны. А когда они потеряют внутреннюю поддержку, тогда под угрозой окажутся их жизненно важные интересы, потому что это означает, что республиканцы не будут переизбраны в ноябре. Это означает, что их собственное будущее в плане лидерства ограничено.

Но Трамп до сих пор говорит о безусловной капитуляции. Он до сих пор утверждает, что имеет право выбирать следующего верховного лидера Ирана. Хотя иранцы проигнорировали это, поскольку нового верховного лидера уже выбрали. Это сын бывшего верховного лидера Али Хаменеи.

Представители администрации Трампа очень пытались заверить, что это продлится всего несколько недель, а не месяцев, и все будет хорошо. Трамп написал, мол, цены ненадолго вырастут, но это необходимо, чтобы избавиться от преступного режима, а тот, кто не поддерживает это, по его словам, – глупый.

Если ему приходится так писать, это значит, что он волнуется. Возможно, на следующей неделе появится проблеск надежды, что государства Персидского залива смогут обратиться к сторонникам Трампа и сказать, что это не помогает ни американской экономике, ни их, и это не помогает мировой экономике, поэтому надо прекратить огонь.

Как они заявляли, мол, это – краткосрочные потери ради долгосрочной выгоды.

Да, но где долгосрочная выгода? Это то же, что Кремль повторяет уже четыре года: 1 миллион 400 тысяч жертв – это краткосрочная потеря, но долгосрочная выгода для "великой России". Владимир, и где сейчас ваша "великая Россия"?

Хорошо, краткосрочная потеря ради долгосрочной выгоды. Но даже если режим сдастся или даже падет – что дальше? Ладно, они потеряли власть, но Иран буквально уничтожен в плане инфраструктуры. Это означает, что все службы разрушены. Нет организованной оппозиции, которая могла бы захватить власть. Следовательно, различные группы начнут бороться друг с другом.

Иран является достаточно единым с точки зрения религии – это на 95% шиитская страна, но там есть курды, азербайджанцы, арабы и белуджи на юго-востоке страны. У них всех разные цели.

Не хочу вспоминать об Ираке 2003 года, но тогда США избавились от плохих парней, но потом не обеспечили стабильности. И это тот риск, на который они идут, проводя эту операцию, потому что не планировали этого политически. Все, что знают сторонники Трампа, – как убивать людей и подбивать объекты.

Если вы не планировали это политически и не продумывали, то вы просто следите, что из этого получится, а надежд здесь недостаточно. Нужен реалистичный подход для так называемой долгосрочной перспективы. Поэтому краткосрочные потери, вероятно, означают долгосрочную нестабильность. И неужели это действительно должно стать вашим (команды Трампа, – 24 Канал) наследием?