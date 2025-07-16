После решительных заявлений Трампа: какова роль "Коалиции желающих" в помощи Украине

Президент США Дональд Трамп сообщил о возобновлении поставок Украине военной помощи, но, по его идее, за нее должны платить страны Европы. Большинство из них как раз входят в "Коалицию желающих".

Именно она подталкивает ЕС к важным шагам. Такое мнение 24 Каналу высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что все же ожидать присутствия западных войск не стоит.

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Какой будет роль "Коалиции желающих" в помощи Украине после заявлений Трампа?

По словам инвестиционного банкира, Европа приняла предложение Трампа по оплате вооружения для нашей страны. А Европа – это как раз таки те страны, которые входят в "Коалицию желающих".

"Коалиция желающих" взяла на себя лидерство в Европейском союзе и стимулирует его вводить санкции, платить за американское оружие,

– подчеркнул он.

В то же время Фурса отметил, что европейские страны не отправят своих военных на фронт в Украине, пока есть риск боевого столкновения с российской армией.

Напомним, что канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал инициативу Трампа. Германия готова закупить у США оружие. Он также отметил, что уже обсуждаются детали с партнерами.

В то же время Франция не присоединится к закупке американского оружия для Украины. Президент Эммануэль Макрон заявил, что страна поддерживает укрепление европейской оборонной промышленности через закупки в пределах ЕС.