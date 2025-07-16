Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью украинского президента.

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В чем разница между Трампом и Байденом?

Зеленский подчеркнул, что не хочет никого критиковать, ведь Америка много помогла нам в войне и всячески поддерживала Украину. Но главное отличие между Трампом и Байденом касается именно роли США в войне с Россией.

Америка поддержала нас, и я всегда говорил, что мы благодарны Белому дому, благодарны за двухпартийную поддержку. Она была, и я очень благодарен, что она продолжается. Но президент Байден не смог закончить эту войну. Я уверен, что президент Трамп сможет это сделать. Я думаю, что это будет главным отличием,

– сказал Зеленский.

Также глава государства выразил надежду, что Трамп все же введет серьезные санкции против Путина. Ведь санкции Байдена Россия научилась обходить.

"Президент Трамп дает Путину шанс закончить эту войну. Я очень хочу верить, что он дал ему это окно возможностей, и я очень хочу верить, что если Путин не сделает выводов, президент Трамп действительно применит мощные санкции, которые невозможно обойти. Прежде всего, в энергетическом и банковском секторах", – сказал он.

Еще Зеленский надеется, что Трамп предоставит Украине мощный пакет сдерживания и мощные системы ПВО.