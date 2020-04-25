Трамп сделал новое заявление о дедлайне для мирного соглашения между Украиной и Россией
- Президент США заявил, что нет четких сроков для мирного соглашения между Украиной и Россией.
- Дональд Трамп выразил желание достичь мирной договоренности как можно скорее.
Президент США Дональд Трамп сделал новое заявление относительно дедлайна для мирного соглашения между Украиной и Россией, отметив что пока никаких четких сроков по этому поводу нет.
Соответствующее заявление американский президент сделал в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.
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Есть ли дедлайн
Американский президент Дональд Трамп заявил об отсутствии поставленного дедлайна в вопросе переговоров о мире.
Никакого дедлайна. Я просто хочу сделать это (договориться о мире в Украине – 24 Канал) как можно скорее,
– заявил он.
К слову, также, по его словам, переговоры с Украиной и Россией проходят успешно. Политик подчеркнул, что ситуация остается хрупкой.
Недавно он заявил, что имеет собственный дедлайн мирного соглашения между Россией и Украиной. Он надеется, что стороны сядут за стол переговоров.
Тогда также сказал, что в полномасштабной войне России против Украины каждую неделю погибают "5000 молодых людей", которых нужно спасти, и ему "не нравится, что это занимает много времени".