Соответствующее заявление американский президент сделал в пятницу, 25 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Есть ли дедлайн

Американский президент Дональд Трамп заявил об отсутствии поставленного дедлайна в вопросе переговоров о мире.

Никакого дедлайна. Я просто хочу сделать это (договориться о мире в Украине – 24 Канал) как можно скорее,

– заявил он.

К слову, также, по его словам, переговоры с Украиной и Россией проходят успешно. Политик подчеркнул, что ситуация остается хрупкой.

Недавно он заявил, что имеет собственный дедлайн мирного соглашения между Россией и Украиной. Он надеется, что стороны сядут за стол переговоров.

Тогда также сказал, что в полномасштабной войне России против Украины каждую неделю погибают "5000 молодых людей", которых нужно спасти, и ему "не нравится, что это занимает много времени".