Відповідну заяву американський президент зробив у п'ятницю, 25 квітня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Чи є дедлайн

Американський президент Дональд Трамп заявив про відсутність поставленого дедлайну у питанні переговорів про мир.

Жодного дедлайну. Я просто хочу зробити це (домовитися про мир в Україні – 24 Канал) якомога швидше,

– заявив він.

До слова, також, за його словами, переговори з Україною та Росією проходять успішно. Політик підкреслив, що ситуація залишається крихкою.

Нещодавно він заявив, що має власний дедлайн мирної угоди між Росією та Україною. Він сподівається, що сторони сядуть за стіл переговорів.

Тоді також сказав, що у повномасштабній війні Росії проти України кожного тижня гинуть "5000 молодих людей", яких потрібно врятувати, і йому "не подобається, що це займає багато часу".