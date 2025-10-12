В Эстонии для безопасности могут перекрыть дорогу, которая частично расположена на территории России. Власти контролируют ситуацию на границе между странами.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна в X.

Смотрите также В NYT предположили, как будет реагировать НАТО в случае нападения России на ЕС

Какую автодорогу хочет закрыть Эстония?

Из-за доступности прохода россиян на территорию Эстонии страна может закрыть движение по так называемому Саатсескому сапогу – дороге между Вярска и Саатсе. Путь частично проходит по территории России.

Ранее на этой трассе заметили 7 российских военнослужащих с оружием. Из-за угрозы инцидентов дорогу временно закрыли. Тогда никаких проблем не возникло. Но чтобы ситуация не повторилась с худшими последствиями, Эстония в долгосрочной перспективе может отказаться от этой дороги.

Стоит отметить! Автодорога Вярска – Саатсе строилась Советским Союзом. Путь между городами дважды проходит по территории России. Это отрезки, длиной 30 километров и один километр. По дороге движутся только авто.

Саатсеский сапог в Эстонии и России: показываем на карте

Власти продумали альтернативный маршрут между городами, который уже позволяет обойти российскую территорию. Еще один – строят.

Глава эстонского МИД отметил, что россияне на границе действуют активнее, чем обычно, но ничего серьезного пока не происходит.

Эстония закрывала дорогу на границе с Россией