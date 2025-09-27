В Эстонии обнаружили обломок неизвестного беспилотника на побережье
- В Эстонии на побережье нашли обломок дрона иностранного происхождения, который, вероятно, вынесло из моря.
- Полиция и спасатели расследуют инцидент, но на данный момент дрон не считается угрозой безопасности.
На побережье Эстонии 27 сентября местный житель нашел обломок дрона. Часть беспилотника, вероятно, вынесло на берег из моря.
Полиция и спасатели выясняют обстоятельства инцидента. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ERR.
Что известно о найденном дроне в Эстонии?
В субботу, 27 сентября, местный житель Эстонии наткнулся на обломок дрона иностранного происхождения. Это произошло на побережье природоохранной зоны Луйтемаа. Часть беспилотника, вероятно, вынесло из моря.
На месте работают Полиция безопасности (КаПо), Департамент полиции и пограничной охраны и Спасательный департамент. Они собирают доказательства, чтобы установить, как обломок попал в Эстонию и как оказался в море.
На данный момент нет оснований считать, что дрон залетел в Эстонию или создавал угрозу безопасности полетов, и по имеющимся данным он не содержал взрывчатых веществ,
– говорится в заявлении полиции.
Инцидент проверяют в рамках уголовного дела, открытого еще в 2022 году для сбора доказательств агрессии России против Украины.
На днях в Европе участились случаи появления неизвестных беспилотников в воздушном пространстве разных стран. Так, военный обозреватель Василий Пехньо в эфире 24 Канала отметил, что маловероятно, что Кремль таким образом готовится к прямой войне с НАТО. По его словам, нарушение воздушного пространства стран Альянса является одним из элементов гибридного противостояния.
Где еще заметили дроны недавно?
Вечером 26 сентября неизвестные беспилотники зафиксировали вблизи военных объектов в Дании. Военные не раскрыли точное место и количество дронов.
Также в Дании 25 сентября БпЛА заметили вблизи аэропорта Ольборг, однако представитель аэропорта отказался сообщать их количество.
В Финляндии зафиксировали полет дрона над гидроэлектростанцией Валаякоски.