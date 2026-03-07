Дроны за ракеты для Patriot: сделка Украины может стать выгодной для Трампа, - The Telegraph
- Украина предлагает союзникам использовать дешевые дроны-перехватчики вместо дорогих ракет Patriot для уничтожения дронов "Шахед".
- Украина просит ракеты для систем Patriot в рамках "обмена технологиями или оружием", имея опыт эффективного использования дронов-перехватчиков.
Иран массово запускает дроны "Шахед" через Персидский залив, заставляя страны региона тратить дорогие ракеты противовоздушной обороны для их уничтожения. СМИ пишут, что Украина предлагает более дешевую альтернативу - беспилотники-перехватчики собственного производства, которые могут изменить баланс обороны.
Для Трампа может быть выгодной сделка об обмене вооружением, ведь это поможет уменьшить риски для стран Ближнего Востока. Об этом пишет The Telegraph.
Почему обмен украинских дронов-перехватчиков на ракеты для ПВО может быть выгодным для Трампа?
Президент Украины Владимир Зеленский предложил союзникам использовать украинские дроны-перехватчики Sting, стоимость которых составляет около 1000 долларов. Взамен Киев просит у партнеров ракеты к системам Patriot в рамках "обмена технологиями или оружием".
По словам Зеленского, массированные атаки "Шахедов" неэффективно перехватывать ракетами Patriot из-за их высокой стоимости. В то же время Украина уже имеет технологии перехватывающих дронов, но испытывает дефицит ракет PAC-2 и PAC-3.
Как отмечают аналитики Stimson Center, только 28 февраля Иран выпустил более 500 дронов по Объединенным Арабским Эмиратам. По оценкам экспертов, на каждый доллар, потраченный Ираном на беспилотники, страны региона тратят в 20 – 28 раз больше на их сбивание.
Украинский опыт борьбы с дронами уже доказал эффективность. По словам Главнокомандующего ВСУ Александр Сырский, в феврале более 70% российских беспилотников, запущенных по Киеву, были сбиты именно дронами-перехватчиками. Украина рассчитывает использовать эти технологии и опыт подготовки операторов для сотрудничества с партнерами в обмен на системы ПВО и ракеты.
Старший преподаватель по вопросам обороны в Кингс-Колледже Лондона Дэвид Джордан считает, что опыт Украины в этой области может стать катализатором изменения баланса дипломатической силы, а применение украинских технологий может быть выгодным для Украины и Трампа.
Как Украина может помочь странам Ближнего Востока в войне с Ираном?
На днях ранее сообщалось, что США и одна страна Персидского залива ведут переговоры о покупке украинских дронов-перехватчиков для защиты от иранских беспилотников. Страны, которые постоянно атакует Иран ищут более дешевые системы противовоздушной защиты, поскольку ракеты к комплексу Patriot значительно дороже дронов "Шахед".
Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко рассказал для 24 Канала, что Украина готова воевать за свои интересы в любой точке мира, но из-за нехватки человеческого ресурса может присоединиться к событиям на Ближнем Востоке лишь частично. Украина планирует передавать свои технологии борьбы с дронами европейским партнерам и развивать военное сотрудничество для совместного производства оружия.
Как пишет Reuters, Украина по запросу США окажет поддержку в защите от иранских дронов на Ближнем Востоке от иранских дронов на Ближнем Востоке, отправив специалистов для обеспечения безопасности. Ожидается, что украинские специалисты начнут работу в течение нескольких дней.