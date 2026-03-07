Дроны за ракеты для Patriot: сделка Украины может стать выгодной для Трампа, - The Telegraph

Иран массово запускает дроны "Шахед" через Персидский залив, заставляя страны региона тратить дорогие ракеты противовоздушной обороны для их уничтожения. СМИ пишут, что Украина предлагает более дешевую альтернативу - беспилотники-перехватчики собственного производства, которые могут изменить баланс обороны.

Для Трампа может быть выгодной сделка об обмене вооружением, ведь это поможет уменьшить риски для стран Ближнего Востока. Об этом пишет The Telegraph.

Почему обмен украинских дронов-перехватчиков на ракеты для ПВО может быть выгодным для Трампа?

Президент Украины Владимир Зеленский предложил союзникам использовать украинские дроны-перехватчики Sting, стоимость которых составляет около 1000 долларов. Взамен Киев просит у партнеров ракеты к системам Patriot в рамках "обмена технологиями или оружием".

По словам Зеленского, массированные атаки "Шахедов" неэффективно перехватывать ракетами Patriot из-за их высокой стоимости. В то же время Украина уже имеет технологии перехватывающих дронов, но испытывает дефицит ракет PAC-2 и PAC-3.

Как отмечают аналитики Stimson Center, только 28 февраля Иран выпустил более 500 дронов по Объединенным Арабским Эмиратам. По оценкам экспертов, на каждый доллар, потраченный Ираном на беспилотники, страны региона тратят в 20 – 28 раз больше на их сбивание.

Украинский опыт борьбы с дронами уже доказал эффективность. По словам Главнокомандующего ВСУ Александр Сырский, в феврале более 70% российских беспилотников, запущенных по Киеву, были сбиты именно дронами-перехватчиками. Украина рассчитывает использовать эти технологии и опыт подготовки операторов для сотрудничества с партнерами в обмен на системы ПВО и ракеты.

Старший преподаватель по вопросам обороны в Кингс-Колледже Лондона Дэвид Джордан считает, что опыт Украины в этой области может стать катализатором изменения баланса дипломатической силы, а применение украинских технологий может быть выгодным для Украины и Трампа.

Как Украина может помочь странам Ближнего Востока в войне с Ираном?