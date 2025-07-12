Генерал ФРГ ответил, на каком этапе находится проект по дронам-перехватчикам для Украины

Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг высказался относительно того, когда Украина увидит результаты сотрудничества с ФРГ в вопросе дронов-перехватчиков. Офицер отметил, что этот проект будут пытаться реализовать как можно скорее.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Кристиана Фройдинга, которые цитирует "Европейская правда".

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На каком этапе сотрудничество Украины и ФРГ по дронам-перехватчикам?

У немецкого генерал-майора спросили, на каком этапе сейчас находятся инвестиции Германии в разработку дронов-перехватчиков для Украины.

Фройдинг заявил, что пока не может прогнозировать конкретные сроки, когда будут результаты в этом вопросе.

Есть интересные проекты которые мы обсуждаем с партнерами, в частности с Минобороны... Понадобится определенное время, прежде чем мы разработаем конкретный план и будем иметь технические средства для дронов этого типа, антидроновые средства,

– отметил офицер Бундесвера.

Он также подчеркнул, что на данный момент сложно сказать, когда новые дроны-перехватчики будут в Украине. Но он пообещал, что это произойдет настолько быстро, насколько это возможно.

К слову, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко рассказал, что в Киеве запускают полноценную систему перехвата вражеских российских дронов, которые летят на столицу. Этот проект называется "Чистое небо" и предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков.