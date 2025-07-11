Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Тимура Ткаченко, руководителя Киевской МВА. Соответствующую информацию он обнародовал 11 июля.
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В Киеве запускают масштабную систему перехвата российских дронов
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского запускаем полноценную систему перехвата вражеских дронов, которые летят на Киев,
– сообщил Ткаченко.
Он указал, что столица привлекает больше средств для реализации масштабного проекта "Чистое небо", который предусматривает защиту воздушного пространства с помощью отечественных дронов-перехватчиков.
На реализацию инициативы будет выделено 260 миллионов гривен. Средства, по словам главы КГВА, пойдут не просто на закупку техники, а на создание эффективной системы реагирования.
Так, будет развернут центр подготовки операторов – это специализированная структура, где будут проходить обучение специалисты по управлению дронами-перехватчиками. Также будут сформированы дополнительные мобильные подразделения, которые будут нести дежурство в Киеве и на подступах к столице.
"Работаем в тесной координации с Генштабом, Воздушными Силами и Силами обороны для достижения максимальной синергии с системой ПВО", – отметил Ткаченко.
За несколько месяцев пилотного запуска проект "Чистое небо" на Киевщине уже доказал свою эффективность – перехвачено почти 550 вражеских БпЛА. 550 перехваченных "Шахеды" это не просто статистика. Это – сохраненные жизни, инфраструктура, больницы, школы, энергетика.
– сообщил глава КГВА.
Кроме этого, идет работа над привлечением внебюджетных средств.
"Это инвестиция в безопасность каждого киевлянина. Пока враг атакует, мы усиливаем защиту. Небо над Киевом будет чистым", – подчеркнул он.