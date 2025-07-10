Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Какие темпы производства "Шахедов" в России

Украинские чиновники рассказали изданию, что Россия нарастила темпы производства ударных БпЛА и дронов-имитаторов до 5 тысяч единиц в месяц. Такими данными располагает военная разведка Украины.

За последний год российские заводы начали производить огромное количество ударных беспилотников, создав смертоносный флот, который теперь в рекордных количествах практически ежедневно поднимается в небо над Украиной,

– говорится в статье.

Об аналогичных цифрах в июне также сообщали представители ГУР в комментарии Forbes Ukraine. По их словам, такого уровня производства российский ВПК достиг не позднее мая. Однако из 5 тысяч около половины являются дронами-имитаторами.

Согласно отчету разведки, Россия производит:

Shahed-136/"Герань-2" – около 2 700 в месяц;

БпЛА типа "Гербера" – около 2 500 единиц.

По сравнению с августом 2024 года, когда, по данным ГУР, Россия производила 500 "Шахедов" в месяц, нынешние темпы выросли в пять раз. В декабре 2024 года страна-агрессор уже могла производить до 2 000 новых БпЛА ежемесячно.

В издании заметили, что беспилотники "Гербера" обычно изготавливаются из дешевых материалов, они не имеют боевой части или несут небольшой заряд. Основная их цель – перегрузка украинской системы противовоздушной обороны и ведение разведки.