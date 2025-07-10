Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Які темпи виробництва "Шахедів" у Росії

Українські чиновники розповіли виданню, що Росія наростила темпи виробництва ударних БпЛА та дронів-імітаторів до 5 тисяч одиниць на місяць. Такими даними володіє військова розвідка України.

За останній рік російські заводи почали виробляти величезну кількість ударних безпілотників, створивши смертоносний флот, який тепер у рекордних кількостях практично щодня здіймається в небо над Україною,

– йдеться у статті.

Про аналогічні цифри у червні також повідомляли представники ГУР у коментарі Forbes Ukraine. За їхніми словами, такого рівня виробництва російський ВПК досяг не пізніше травня. Однак із 5 тисяч близько половини є дронами-імітаторами.

Згідно зі звітом розвідки, Росія виробляє:

Shahed-136/"Герань-2" – близько 2 700 на місяць;

БпЛА типу "Гербера" – близько 2 500 одиниць.

Порівняно з серпнем 2024 року, коли, за даними ГУР, Росія виготовляла 500 "Шахедів" на місяць, нинішні темпи зросли у п'ять разів. У грудні 2024 року країна-агресорка вже могла виготовляти до 2 000 нових БпЛА щомісяця.

У виданні зауважили, що безпілотники "Гербера" зазвичай виготовляються з дешевих матеріалів, вони не мають бойової частини або несуть невеликий заряд. Основна їх мета – перевантаження української системи протиповітряної оборони та ведення розвідки.