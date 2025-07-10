Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського.

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Зеленський розповів про можливість відбивати атаки дронами по Україні

За словами президента, Україна готова відповідати на атаки Путіна, які мають на меті залякати людей. Хоча вороги й планують запускати по 1 000 дронів за добу, наші військові за допомогою партнерів зможуть захищати українську землю.

Зараз, якщо наші партнери почують повністю, що я з ними обговорював – ми все будемо збивати. У нас є дрони-інтерцептори (перехоплювачі – 24 Канал), які збивають майже все,

– зауважив Зеленський.

Він додав, що коли Україна матиме підтримку закордонних партнерів, то зросте можливість виробляти такі БпЛА і протидіяти ворожим обстрілам. Київ просить пришвидшити фінансування такого важливого виробництва. Зеленський зазначив, що дрони перехоплювачі вже можуть виготовляти чотири компанії, одна з яких – українсько-американська.

До слова, президент заявив, що мав позитивний діалог із Дональдом Трампом щодо постачання систем Patriot для України. Зокрема йдеться про домовленість щодо фінансування трьох із десяти систем.

Також профінансувати кілька систем готова Німеччина та Норвегія.