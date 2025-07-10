Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского.

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Зеленский рассказал о возможности отражать атаки дронами по Украине

По словам президента, Украина готова отвечать на атаки Путина, которые имеют целью запугать людей. Хотя враги и планируют запускать по 1 000 дронов в сутки, наши военные с помощью партнеров смогут защищать украинскую землю.

Сейчас, если наши партнеры услышат полностью, что я с ними обсуждал – мы все будем сбивать. У нас есть дроны-интерцепторы (перехватчики – 24 Канал), которые сбивают почти все,

– отметил Зеленский.

Он добавил, что когда Украина будет иметь поддержку зарубежных партнеров, то возрастет возможность производить такие БпЛА и противодействовать вражеским обстрелам. Киев просит ускорить финансирование такого важного производства. Зеленский отметил, что дроны перехватчики уже могут изготавливать четыре компании, одна из которых – украинско-американская.

К слову, президент заявил, что имел положительный диалог с Дональдом Трампом по поставки систем Patriot для Украины. В частности речь идет о договоренности по финансированию трех из десяти систем.

Также профинансировать несколько систем готова Германия и Норвегия.