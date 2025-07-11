Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Тимура Ткаченка, очільника Київської МВА. Відповідну інформацію він оприлюднив 11 липня.

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У Києві запускають масштабну систему перехоплення російських дронів

За дорученням Президента України Володимира Зеленського запускаємо повноцінну систему перехоплення ворожих дронів, які летять на Київ,

– повідомив Ткаченко.

Він вказав, що столиця залучає більше коштів для реалізації масштабного проєкту "Чисте небо", який передбачає захист повітряного простору за допомогою вітчизняних дронів-перехоплювачів.

На реалізацію ініціативи буде виділено 260 мільйонів гривень. Кошти, за словами очільника КМВА, підуть не просто на закупівлю техніки, а на створення ефективної системи реагування.

Так, буде розгорнуто центр підготовки операторів – це спеціалізована структура, де проходитимуть навчання фахівці з управління дронами-перехоплювачами. Також будуть сформовані додаткові мобільні підрозділи, які нестимуть чергування у Києві та на підступах до столиці.

"Працюємо в тісній координації з Генштабом, Повітряними Силами та Силами оборони для досягнення максимальної синергії з системою ППО", – зазначив Ткаченко.

За кілька місяців пілотного запуску проєкт "Чисте небо" на Київщині вже довів свою ефективність – перехоплено майже 550 ворожих БпЛА. 550 перехоплених "Шахеди" це не просто статистика. Це – збережені життя, інфраструктура, лікарні, школи, енергетика.

– повідомив глава КМВА.

Окрім цього, йде робота над залученням позабюджетних коштів.

"Це інвестиція в безпеку кожного киянина. Поки ворог атакує, ми посилюємо захист. Небо над Києвом буде чистим", – підкреслив він.