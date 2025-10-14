Укр Рус
Геополитика Европа Над Польщею літали невідомі дрони під час навчань НАТО: солдати втратили зв'язок
14 октября, 21:50
4

Над Польшей летали неизвестные дроны во время учений НАТО: солдаты потеряли связь

Ирина Марцияш
Основні тези
  • В Польше заметили неизвестные дроны.
  • Их заметили во время учений нидерландские военные.

Во время учений в Польше военные из Нидерландов заметили неизвестные беспилотники. Также между солдатами была затруднена коммуникация.

Об этом сообщил представитель Минобороны Нидерландов в комментарии телерадиокомпании NOS, информирует 24 Канал.

Что известно о дронах в Польше?

В течение последних недель нидерландские военные находились в Польше для участия в учениях НАТО Falcon Autumn – масштабных воздушных учениях, проводившихся с участием Польши и Соединенных Штатов. Пока военные разбивали лагерь на аэродроме неожиданно появились небольшие дроны.

Указывается, что пока непонятно, кто стоит за этими беспилотниками и нарушениями связи. Бригадный генерал Франк Грандия высказался по ситуации.

"Мы знаем, что есть стороны, которые проявляют чрезвычайный интерес к тому, что мы делаем, и следят за учениями", – сказал он.

В общем учения скорректировали, но не прекратили. В конце концов вскоре дроны улетели.

Указывается, что военные не имели с собой систем защиты от дронов – их доставили из Нидерландов уже после инцидента. Согласно словам Франка Грандия, непосредственной угрозы не было.

"Мы находимся достаточно далеко от российской границы. Мы сразу же сделали выводы и приняли соответствующие меры", – сказал он.

Нарушение воздушного пространства Европы

  • В течение последнего месяца в странах Европы фиксируют нарушения воздушного пространства. Например, вечером 22 сентября из-за движения неизвестных дронов приостанавливал работу аэропорт в Копенгагене.

  • Ночью 25 сентября дроны заметили вблизи аэропорта Ольборг. Тогда зафиксировали дроны и возле аэропортов в Эсбьерге, Сендерборге и Скридструпе.

  • В ночь на 27 сентября в Дании снова заметили неизвестные беспилотники. Их зафиксировали возле военных объектов.

  • Заметим, что о вмешательстве БпЛА заявляла Норвегия. Также дроны фиксировали и в Германии.

  • Напомним, что не так давно российские самолеты МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии и покинули его только после того, как поднялись в небо истребители НАТО. Политолог Георгий Чижов в эфире 24 Канала, отмечал, что если бы их сбили, "то потом долго бы не залетали".

  • Он напомнил, как в 2015 году 2 российских самолета Су-24 вторглись в воздушное пространство Турции. Тогда турецкие истребители F-16 атаковали один из Су-24, который разбился. После этого ни самолеты, ни дроны больше не залетали в Турцию. "Достаточно было сбить один самолет, чтобы Путин все понял", – подчеркнул специалист.