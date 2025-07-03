Без испытания на войне в Украине, западные БПЛА стремительно устареют, – BI

Дроны показали большую эффективность в российско-украинской войне. Эксперты считают, что без испытаний западных БПЛА на войне в Украине, их технология может быстро устареть.

Британия уже тестирует новые беспилотники совместно с украинскими производителями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.

Смотрите также Буданов рассказал о разработке CRPA антенн к "Шахедам": один из инженеров уже погиб

Западные дроны испытывают в Украине

Западные военные эксперты все больше осознают, что технологии беспилотников стремительно теряют актуальность, если их не испытывать в условиях реальной войны. Так, соучредитель компании Prevai Джастин Хеджес считает, что стоит отправлять иностранные дроны на поле боя в Украину.

Издание вспоминает недавнее соглашение между Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Оно предусматривает обмен данными и технологиями беспилотников, а также включение украинского боевого опыта в производственные линии Британии.

Это совпадает с тенденцией в западных странах рассматривать украинское поле боя как живую лабораторию – по необходимости для обороны страны, но все чаще как важный способ для небольших компаний разрабатывать системы и услуги, имеющие технологическое преимущество,

– говорится в материале.

Как передают в Business Insider, британская компания Prevail уже сотрудничает с украинской Skyeton для производства разведывательного дрона Raybird. Он способен летать более 28 часов и работать на расстоянии до 200 километров.

Министерство обороны Украины высоко оценило этот БПЛА так, как он весит всего 25 килограммов и остается относительно незаметным.

К слову, Германия заключила контракт на финансирование производства в Украине более полутысячи ударных дронов. Это впервые, когда немецкое правительство выделяет средства на изготовление вооружения в Украине.