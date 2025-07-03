Британія вже тестує нові безпілотники спільно з українськими виробниками. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Business Insider.

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Західні дрони випробовують в Україні

Західні військові експерти дедалі більше усвідомлюють, що технології безпілотників стрімко втрачають актуальність, якщо їх не випробовувати в умовах реальної війни. Так, співзасновник компанії Prevai Джастін Хеджес вважає, що варто відправляти іноземні дрони на поле бою в Україну.

Видання згадує нещодавню угоду між Президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Вона передбачає обмін даними й технологіями безпілотників, а також включення українського бойового досвіду у виробничі лінії Британії.

Це збігається з тенденцією в західних країнах розглядати українське поле бою як живу лабораторію – з необхідності для оборони країни, але все частіше як важливий спосіб для невеликих компаній розробляти системи та послуги, що мають технологічну перевагу,

– йдеться у матеріалі.

Як передають у Business Insider, британська компанія Prevail уже співпрацює з українською Skyeton для виробництва розвідувального дрона Raybird. Він здатний літати понад 28 годин і працювати на відстані до 200 кілометрів.

Міністерство оборони України високо оцінило цей БпЛА так, як він важить лише 25 кілограмів і залишається відносно непомітним.

До слова, Німеччина уклала контракт на фінансування виробництва в Україні понад півтисячі ударних дронів. Це вперше, коли німецький уряд виділяє кошти на виготовлення озброєння в Україні.