Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на рассказ начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова для журналистов.

Смотрите также Прекращение огня в 2025 году: Буданов сказал, или изменил позицию

Что известно о CRPA антенне для "Шахедов"

Кирилл Буданов напомнил, что оккупанты интегрировали на "Шахед" 16-элементную CRPA антенну. Она препятствует работе украинской радиоэлектронной борьбы.

Обратите внимание! CRPA антенна – это специальная навигационная антенна, которая способна обеспечивать качественное позиционирование дрона в пространстве даже в условиях наличия активных вражеских радиопомех.

По словам начальника ГУР, CRPA антенну произвел инженер в Украине, однако здесь в 2000-х годах она была никому не нужна. Поэтому он переехал в Россию.

Сейчас один из них погиб трагическим каким-то образом, один еще живет тоже, видимо, недолго,

– сказал Буданов.

Также он подчеркнул, что россияне не могут ежедневно применять против Украины по 500 "Шахедов". У захватчиков есть возможность применять большое количество дронов в едином залпе, но лишь периодически.