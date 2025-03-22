Она препятствует работе украинской радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на специалиста в области радиотехнологий Сергея Флеша.

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Как Россия совершенствует "Шахеды"

Как рассказывает Сергей Флеш, российским "Шахедам" пока очень мешает украинская РЭБ, поэтому россияне продолжают искать GPS антенны с лучшими возможностями для подавления радиоэлектронной борьбы.

Он добавляет, что в январе рассказывал о китайских круглых CRPA антеннах с беспилотников на 8 элементов. Однако месяц назад удалось обнаружить российскую CRPA антенну "Комета" на 12 элементов.

Китайская CRPA антенна на 12 элементов / Фото из соцсетей Сергея Флеша

Приемник “Комета” создан для защиты навигационных сигналов от преднамеренных и непреднамеренных помех для стабилизации сигналов спутниковых навигационных систем.

Российская CRPA антенна "Комета" на 8 элементов / Фото Джона Лоранты

Кроме этого, недавно украинские специалисты впервые обнаружили в "Шахеде" 16-элементную CRPA антенну из Китая. Стоит заметить, что CRPA антенна является специальной навигационной антенной, которая способна обеспечивать качественное позиционирование дрона в пространстве даже в условиях наличия активных вражеских радиопомех.

Она определяет ложные радиоэлектронные сигналы и помогает их игнорировать. В результате этого РЭБ не влияет на навигацию дрона и "Шахед" долетает до цели.

Однако стоит отметить, что украинцы также совершенствуют свои методы работы с дронами. В частности, украинские силы улучшают способы передачи сигнала для беспилотников, чтобы быть защищенными от вражеских радиоэлектронных средств борьбы.